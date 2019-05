Familiile victimelor accidentului de avion din Rusia vor primi câte 135.000 de dolari Mai mult de jumatate din suma, 5 milioane de ruble pentru fiecare plata, va reprezenta contributia liniei aeriene Aeroflot, a precizat ministrul transporturilor, Evgheni Dietrich.



Patruzeci si una de persoane au murit dupa ce avionul rusesc a luat foc duminica, in timpul unei aterizari de urgenta pe aeroportul Seremetievo.



Avionul, care se indrepta spre orasul Murmansk din nordul tarii, a fost fortat sa revina la Moscova din cauza unei probleme tehnice si motorul a luat foc la aterizare, a precizat Aeroflot intr-un comunicat. Vezi și: Catastrofa aeriana de la Moscova… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

