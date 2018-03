Stiri pe aceeasi tema

- Familiile cetatenilor romani decedati in explozia de la uzina chimica Kralupy nad Vltavou, Cehia, vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 225.000 de lei din partea autoritatilor romane, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii, transmis joi AGERPRES. ‘Guvernul a aprobat, in sedinta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba un ajutor de urgenta de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetatenilor romani afectati de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha. "Din nefericire, saptamana trecuta, cinci cetateni romani…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, s-a intalnit, sambata, cu reprezentantii firmei unde lucrau cei 5 romani, victime ale exploziei de la uzina chimica din Cehia, solicitand urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor cinci romani morti in Cehia.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Pisculesti, judetul Prahova, se numara printre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia. ”Era lacatus. Foarte linistit, foarte muncitor si foarte cinstit”, spune tatal acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Intre ei șase oameni care au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, Post-ul Doi dambovițeni au murit in explozia de la uzina chimica din Cehia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Trei romani sunt intre cele șase persoane decedate in explozia produsa joi dimineața la o uzina chimica din Cehia. Potrivit cotidianului Blesk, victimele lucrau la curațarea unui rezervor din uzina de ca...

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre accidentul produs joi, 22 martie a.c., la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia și-au pierdut viața mai multe persoane, iar altele au fost ranite. Președintele Klaus Iohannis iși exprima profundul regret ca cetațeni romani…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, un mesaj in care-si exprima compasiunea si solidaritatea cu familiile romanilor morti in accidentul de la uzina chimica din Cehia. Viorica Dancila a precizat ca se afla in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a se asigura…

- Potrivit informațiilor obținute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetațeni romani. Numarul cetațenilor romani decedați in urma tragicului eveniment a urcat la 5.

- "Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s-a deplasat in localitatea respectiva pentru a solicita autoritatilor competente detalii suplimentare si pentru a acorda asistenta de specialitate. De asemenea, misiunea diplomatica a intreprins demersurile necesare in vederea identificarii si notificarii…

- Președintele Romaniei transmite condoleanțe familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Republica Ceha. Anterior Ministerul Afacerilor anunța oficial ca in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au murit 3 cetațeni romani.Stare…

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Cehia, solicitand autoritatilor romane sa intreprinda de urgenta toate demersurile pentru ca familiile victimelor cetatenilor romani sa primeasca asistenta necesara.

- O explozie la o uzina petrochinica din Cehia a condus la o tragedie! Sunt cel puțin șase morți și mai mulți raniți. Explozia a avut loc joi, in jurul orei 11. Echipele de intervenție se afla la fața locului. The post Tragedie in Cehia, dupa o explozie la o uzina! Sunt cel puțin șase morți appeared first…

