Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect de lege al deputatului PMP Petru Movila, depus in Parlament, propune acordarea unui ajutor financiar pentru familiile monoparentale, scrie News.ro.„In conditiile in care, potrivit statisticilor ONG-urilor si inspectoratelor scolare, peste 250 000 de copii romani cresc doar cu…

- Comisia pentru transporturi din Senat a dat un raport de respingere pentru proiectul de lege privind activitațile de tip ridesharing, precum Uber și Taxify, informeaza Mediafax. Proiectul aparținea PSD și fusese depus in luna aprilie. Președintele comisiei a declarat ca va fi depus un nou proiect de…

- Un proiect depus in Parlament prevede sanctionarea mai aspra a soferilor care nu opresc la semnalele politistilor rutieri, riscand sa ramana fara carnet pentru o perioada de 90 de zile. In acest moment, nerespectarea semnalelor politistilor se sanctioneaza cu 4-5 puncte de amenda si ridicarea carnetului…

- Parlamentarii ALDE, printre care și Calin Popescu-Tariceanu, au depus la Senat un proiect de lege privind transparența în domeniul lobby-ului, dupa ce, luni, ministerul pentru mediul de afaceri a lansat în dezbatere publica un proiect de Ordonanța de

- Parlamentarii ALDE, printre care și Calin Popescu-Tariceanu, au depus la Senat un proiect de lege privind transparența in domeniul lobby-ului, dupa ce, luni, ministerul pentru mediul de afaceri a lansat in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența in acest sens. Cele doua texte sunt foarte…

- Conducerea PSD a decis ca referendumul pentru redefinirea notiunii de casatorie in Constitutie sa aiba loc pe 7 octombrie. Social-democratii au decis calendarul in privinta referendumului pentru modificarea in Constitutie a definitiei casatoriei. ”Proiectul de lege va fi votat in perioada 12-13 septembrie…

- Conducerea PSD a decis, sambata, in timpul sedintei grupurilor parlamentare, care se desfasoara la Neptun, ca referendumul pentru redefinirea notiunii de casatorie in Constitutie va avea loc pe 7 octombrie, au precizat pentru mediafax surse social-democrate. Social-democratii au decis…

- Conducerea PSD a decis, sambata, in timpul ședinței grupurilor parlamentare, care se desfașoara la Neptun, ca referendumul pentru redefinirea noțiunii de casatorie in Constituție va avea loc pe 7 octombrie, au precizat pentru Mediafax surse social-democrate.Social-democrații au decis calendarul…