Familiile din Romania, cheltuieli in crestere cu 6,4% pentru bunurile de larg consum in primele 9 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Familiile din Romania au cheltuit in primele 9 luni ale acestui an cu 6,4% mai multi bani pentru bunurile de larg consum comparativ cu perioada similara a anului trecut, majorarea preturilor fiind responsabila de cea mai mare parte din aceasta evolutie, potrivit unui comunicat al companiei de cercetare…

- In primele 9 luni ale anului 2018, societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 7,47 miliarde lei, in creștere cu 2,1% fața de valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului anterior. Piața asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea…

- Piata auto din Romania a crescut cu peste 20% in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 153.105 de unitati noi, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in continuare, achizitiile…

- In primele noua luni ale anului, exporturile FOB au insumat 50,848 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 60,799 miliarde euro, deficitul balantei comerciale crescand cu 1,051 miliarde euro fata de perioada similara din 2017, la 9,950 miliarde euro, informeaza INS.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat vineri, in judetul Mehedinti, ca fermierii vor primi subventiile “din primul minut” al zilei de 16 octombrie, in primele zile urmand sa primeasca aceste sume 450.000 de fermieri, informeaza AGERPRES . “Au incheiat controlul pe data de 1 octombrie, iar acum…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentanţii…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentanţii…

- Compania TAROM va incheia sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%, potrivit datelor transmise de companie la solicitarea AGERPRES . “Trei luni consecutive pe…