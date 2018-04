Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul cumplit inregistrat de o camera de supraveghere. Noua persoane si-au pierdut viata in raul Bistrita – FOTO+VIDEO Noua oameni au murit in județul Neamț dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrița. In masina erau in total 10 persoane. Un tanar in varsta de 21 de ani a supravietuit.…

- Soferul microbuzului a ucis in strada un barbat si a fost condamnat la sase ani de inchisoare. Tanarul a fost eliberat conditionat in urma cu trei ani. Acum, el se ocupa de recrutarea oamenilor care mergeau la munca. Potrivit antena3.ro, asupra lui au fost gasiti 9.000 de lei, bani pe care urma sa…

- Ionuț Virlan este singurul supraviețuitor al teribilului accident petrecut in noaptea de miercuri spre joi, in Neamț, in urma caruia și-au pierdut viața 10 persoane. Tanarul de 21 de ani iși amintește cu groaza de clipele in care microbuzul a plonjat in raul Bistrița.

- Accidentul s-a produs in Viisoara, judetul Neamt. Momentul in care microbuzul a cazut in raul Bistrita a fost filmat de o camera de supraveghere din zona. Muncitorii mai aveau doar 20 de kilometri pana la destinatie. La un moment dat, soferul masinii a pierdut controlul volanului…

- Ionuț Virlan, un tanar de 21 de ani, este singurul supraviețuitor al accidentului infiorator, produs noaptea trecuta in județul Neamț. Barbatul a rememorat clipele de groaza pe care le-a trait, dupa ce microbuzul in care era impreuna cu alți noua oameni a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita.…

- Singurul care a scapat cu viața din cumplitul accident de la Viișoara, Ionuț Virlan a marturisit ca dormea in momentul cand s-a produs accidentul.Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: ”Nu știu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa,…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Politistii…

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…