- Vesti deloc bune pentru pensionarii care sperau sa isi primeasca pensiile inaintea Sarbatorilor Pascale. Aflata la Parlament, pentru a oferi lamuriri, odata ce deputatii liberali au considerat ca trebuie sa le explice “romanilor unde sunt banii din cresterea economica”, Viorica Dancila a raspuns si…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles, in cadrul intalnirii cei doi oficiali exprimand dorinta comuna cu privire la intensificarea cooperarii economice…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Mesajul postat Facebook de catre Steluța Valentina Matea, polițist de frontiera în cadrul Garzii de Coasta, catre ministrul Carmen Dan a devenit viral. Lider sindical al Sindicatului Europol Garda de Coasta, Steluța Valentina Matea a protestat, sâmbata, alaturi de colegii polițiști din…

- Deputatul Andreea Cosma i-a solicitat ministrului Carmen Dan sa verifice poligraful de la IPJ Buzau, in urma mai multor sesizari primite la cabinetul meu parlamentar. “Din informatiile pe care le detin, a rezultat ca echipamentul de la IPJ Prahova este unul performat, de ultima generatie, in timp ce…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor, premierul roman a exprimat satisfactia pentru nivelul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 16 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite la București, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi. In cadrul dialogului, premierul roman a exprimat interesul Guvernului Romaniei de a consolida și dezvolta…

- Ministerul Afacerilor Interne a inceput procedura pentru achiziția de autospeciale pentru structurile sale, la data de 16 martie a.c., fiind publicat in SEAP anunțul cu privire la organizarea unei licitații publice pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca ministrul Carmen Dan a ajuns in zonele afectate de inundatii aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, unde un elicoper "efectueaza un survol pentru monitorizarea in ansamblu a situatiei din zona respectiva".

- Titus Corlatean despre cauzele schimbarii sefului diplomatiei americane Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Secretarul de stat american Rex Tillerson a fost demis astazi. Decizia a fost anuntata astazi de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, printr-un mesaj postat pe Twitter. Rex…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 8 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Arabiei Saudite la București, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan.In cursul discuției, premierul roman a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale excelente dintre cele…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Prezent vineri la București, la Palatul Victoria, primarul Ion Lungu, a atras atenția premierului Romaniei, Viorica Dancila, asupra unor probleme cu care se confrunta municipalitatea suceveana atat in privința absorbției de fonduri europene – care era și tema discuției, cat și a ...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, joi, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii dea explicatii in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, facute de minsitrul Justitiei. "Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.)…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- Serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Ministerul Afacerilor Externe de la București reacționeaza dur in urma apriției acestor informații.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Este nevoie de un proiect de reformare a Poliției, de proceduri clare si eficiente in lupta impotriva infractorilor. Este semnalul pe care il trage premierul Viorica Dancila, prezent la bilanțul IGPR pe anul trecut. Cu toate acestea Romania este o țara sigura, a adaugat premierul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt de ULTIM MOMENT: Proiect pentru o REFORMA in Politia Romana…

- Debut victorios pentru Horia Tecau (Romania) si Julien Rojer (Olanda), marti, la turneul ATP 500 de la Rotterdam! Cuplul romano-olandez s-a calificat in sferturi dupa ce a dispus de spaniolii Feliciano Lopez si Marc Lopez, scor 6-4, 6-4. Tecau si Rojer s-au mobilizat exemplar in mansa inaugurala…

- Paginile web ale Instituțiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni. In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile și eficiente prin promovarea transparenței, Ministerul…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Paginile web ale Institutiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informatiile privind principalele servicii de interes pentru cetateni. In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente prin promovarea transparentei, Ministerul…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane ”Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons”, organizata de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana…

- Ministrul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Dan Chirica, prezent astazi la bilanțul Prefecturii Brașov, a anuntat ca vor fi scoase la concurs cinci posturi pentru completarea personalului existent la serviciile de eliberare a pasapoarte si permiselor auto din Brasov, pentru a…

- Secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comisarul sef de politie Dan Mihai Chirica, a declarat ca judetul Harghita nu este unul atipic, ci este un judet al Romaniei, cu cetateni romani, indiferent de etnie.Dan Mihai Chirica a participat,…

- Doi tigri de circa opt ani de la Circul Globus din Bucuresti au fost dusi, luni, la Gradina Zoolgica din Galati unde sunt ingrijiti si vor putea fi vazuti de public dupa ce se vor acomoda cu noul spatiu, scrie NEWS.RO.Citeste si: Carmen Dan propune masuri DRASTICE, dupa crima de la gradinita:…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- "Avem un nou guvern doar pe hartie, caci PSD invarte aceleași personaje de trei guverne incoace. Inca o data Liviu Dragnea, un politician condamnat penal și judecat pentru corupție, ne arata ca singurul sau obiectiv este sa opreasca dosarele care-i poarta numele, fara sa-i pese de modul in care este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a marturisit, luni, la insistențele presei, ca a urmarit cateva episoade din serialul „Suleiman Magnificul”, și l-a atacat pe europarlamentarul Catalin Ivan, care afirma ca președintele PSD ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. „Am auzit un baiat foarte…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- "Viorica Dancila este un parlamentar european de anvergura, cu expunere și experiența politica relevanta, atat extern, ca șefa a delegație romane de europarlamentari in S&D, cat și intern, ca președinta a organizației de femei a PSD. Romania are nevoie de un premier european, care sa readuca…

- Premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București, potrivit unor surse DCNews apropiate premierului. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul…