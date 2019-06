Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia și-au pierdut viața trei copii și al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura.Presedintele…

- Imagini șocante de la potopul din județul Prahova. Un martor a surprins momentul cand femeia din localitatea Sangeru a fost luata de viitura. Trupurile a trei dintrei cei patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani luati de viitura la Sangeru au fost gasite. Sambata, a fost gasiti fetita de…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia și-au pierdut viața trei copii și al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura, a transmis,…

- Tragedie in comuna Jugureni din județul Prahova. Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura. Caderea uriașa de ploi intr-un interval de o ora a ridicat apele Cricovului Sarat la o cota neatinsa vreodata, vineri, intre…

- „S-au spus atatea lucruri frumoase despre familie incat este extrem de greu, chiar imposibil, sa gasești aforismul care ți se potrivește cel mai bine. Totuși, unul dintre preferatele mele este urmatorul: «Familia este aceea care face ca omul sa treaca de la egoism la altruism». Aparține filosofului…

- Nicolae Guta, pe numele real Nicolae Lingurar, a hotarat sa renunte definitiv la numele sau din buletin, rupandu-se, astfel, definitiv de familie. Artistul a socilitat schimbarea numelui de familie pe cale administrativa, asa ca numele "Lingurar" a fost inlocuit in toate documentele cu "Guta", scrie…

- Dupa cum stim, in Parlamentul Romaniei s-a votat pentru extinderea si continuarea Programului National de Dezvoltare Locala. Edilul comunei dambovitene Poiana, Marian Serban sustine ca aceasta masura este inca o dovada in plus ca , ca se militeaza pentru dezvoltarea localitatilor din Romania, pentru…

- Primarul PSD al comunei Savinești din județul Neamț, Daniel Horciu, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Edilul a decis sa se alature protestului…