Familie izolată de 9 ani într-o fermă așteptând ”sfârșitul lumii” Cei cinci, cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani, precum si presupusul tata bolnav al acestora, au fost gasiti in apropiere de Ruinerworld, un sat in nordul provinciei Drenthe. "Am gasit sase persoane traind intr-un spatiu mic al casei. Nu este clar daca acestia locuiau acolo in mod voluntar", a declarat politia locala, adaugand faptul ca este posibil ca acestia sa fi trait ascunsi pe proprietate in ultimii noua ani. "Ei spun ca s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci frați și un barbat, despre care se crede ca ar fi tatal lor, au primit îngijiri medicale dupa ce poliția olandeza i-a decoperit închiși într-o camera secreta a unei ferme izolate, potrivit oficialilor, scrie Straits Times. Cei cinci, cu vârste cuprinse între…

- Un barbat și copiii sai au fost gasiți intr-o peștera aflata pe terenul unei ferme izolate din Olanda, scrie libertatea.ro. Potrivit primelor informații obținute de anchetatori, barbatul și-a dus cei șase copii in peștera deoarece crede in sfarșitul iminent al lumii.

- Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, "asteptand sfarsitul lumii", informeaza televiziunea olandeza RTV Drenthe marti, 15 octombrie, preluata de dutchnews.nl, dpa, Reuters si BBC, potrivit…

- Poliția din Olanda a facut o descoperire șocanta în subsolul unei ferme izolate: o familie de șapte persoane traia ascunsa sub pamânt de 9 ani, așteptând sfârșitul lumii!

- Un barbat și copiii sai au fost gasiți intr-o peștera aflata pe terenul unei ferme izolate din Olanda, transmite RTBF. Potrivit primelor informații obținute de anchetatori, barbatul și-a dus cei șase copii in peștera deoarece crede in sfarșitul iminent al lumii. Inca nu s-a stabilit cu exactitate de…

