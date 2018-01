Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie, 1.100…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- Tragedie intr-o familie din Timișoara! Un barbat și-a gasit socrul spanzurat pe un teren de la marginea orașului. Omul plecase de acasa dupa o disputa cu rudele. Barbatul de 58 de ani și-a pus capat zilelor dupa ce s-ar fi certat cu familia, sambata. A plecat de acasa și nu s-a mai intors. Rudele lui…

- Zapada și neatenția era sa ii coste scump pe doi soți din localitatea Leordina, județul Maramureș. Barbatul a pierdut controlul volanului și au ajuns cu mașina in apa. Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie in aceasta seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa…

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie din Capitala acuza Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) ca vrea sa creasca nejustificat numarul medicilor de familie, pr...

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru Legile Justitiei. Finalul zilei a cincea: "Moralul creste de la o zi la alta" "Marsul Sperantei" a incheiat a cincea zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor Legilor…

- Chelsea nu iși poate construi noul stadion pentru ca familia Crosthwaite refuza sa se mute din casa in care locuiește de 50 de ani Aceasta poate fi știrea inceputului de an. Chelsea are proiectul finalizat, iar primarul londonez Sadiq Khan a acceptat planul albastru. Doar sa apese pe butonul start.…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. ...

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- O investitie de 6.400 de euro la un hectar de nuci forestiere genereaza, în 25 de ani, un profit de peste 600.000, sustine o asociatie din Târgu-Mures, care încurajeaza înfiintarea în România a unor livezi de nuci fructiferi sau forestieri, ca afacere de familie.…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, peste 650 de polițiști vor acționa pentru a asigura ordinea și siguranța publica sau, altfel spus, pentru a asigura sarbatori in liniste. „Politiștii din Caraș-Severin sunt la datorie in perioada Revelionului, in serviciul comunitatii,…

- Wild CS este o asociatie de mediu din Caras-Severin, formata de cativa tineri voluntari care doresc sa promoveze frumusetiile zonei. Tinerii au dat publicitatii imagini cu animale salbatice surprinse de camere ascunse.

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Un barbat de 62 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis. Șoferul, un barbat de 42 de ani din comuna Bucosnita, județul Caraș-Severin, in timp ce se deplasa pe strada Timisoarei din Caransebes, in dreptul […] The post…

- O familie din Capitala risca sa ramana in strada. O mama si cei patru copii ai sai locuiesc in subsolul unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Spatiul le-a fost oferit temporar, in anul 2000, de autoritati. Recent insa, in acelasi subsol, a fost deschis un magazin.

- Revoltator! O inregistrare video cu o fetita de aproximativ 3 ani pusa sa fumeze si sa bea dintr-un pahar, „ca oamenii mari“, „ca barosanii“, a intrat in atentia Politiei Tulcea. Cazul a fost semnalat Postului de Politie Niculitel.

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii care ies in strada cer atat demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu,…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- Se lucreaza și nu chiar pe strada Versului. Piedica in calea utilajelor este... o mașina! Vehiculul este efectiv lasat in mijlocul drumului, pe singurul petic de iarba care a mai ramas, dupa ce, acum aproximativ doua saptamani, au inceput lucrarile de modernizare a zonei.

- Cluj-Napoca a devenit centrul protestelor in ultima perioada. Pe langa numeroasele proteste antiguvernamentale și impotriva modificarii Codului Fiscal sa a pachetului de legi pe justiție, noi proteste se anunța in capitala Ardealului

- Un barbat care se deplasa cu un scuter pe pasajul ce duce spre strada Independenței, zona Tractorul, a facut un atac de cord și a intrat in coliziune cu o duba, care se deplasa din sens opus. Accidentul rutier s-a produs marți dupa-amiaza și s-a soldat cu ranirea grava a conducatorului…

- Medici de familie, dar si pacienti sunt asteptati, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si de imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie, avertizand ca sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea…

- Guvernul va fi luat miercuri cu asalt de medicii de familie. Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca vor organiza maine un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate.Citeste si: Captura SPECTACULOASA pe Aeroportul Otopeni - Doua femei si un barbat, prinsi…

- Polițiștii din Argeș au finalizat cercetarile in dosarul privind luptele de strada, care au avut loc pe 26 septembrie in comuna Bascov, in care au fost inculpate 31 de persoane. Ancheta, care a vizat savârșirea infracțiunilor de distrugere, încaierare și tulburarea…

- Medicii de familie anunta, miercuri, un protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Peste 2.000 de cadre medicale din toata tara, dar si pacienti, sunt asteptati incepand cu ora 11.00 in Bucuresti. Acestia vor milita pentru un act medical curat si pentru o asistenta primara puternica.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente (ISU) a fost alertat prin serviciul 112, in jurul orei 18.00, pentru a acorda primul ajutor in cazul unui biciclist care este cazut pe strada 13 Decembrie din municipiul Brasov. „Este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani, inconstient. La…

- Mai multi oameni din Iasi si din Valea Lupului au iesit, duminica, in zona Popas Pacuraru si au traversat minute in sir pentru a-si arata nemultumirea fata de faptul ca autoritatile locale nu amplaseaza pasarela peste DE 85 care trece prin localitate. In acest timp, coloanele de masini s-au intins…

- „Se spune ca atunci cand copiii plang in biserica sunt norocosi. Stiam de dinainte de a se naste ca voi fi nasul lui. I-am ales si numele, Ayan. Ce poate fi mai inaltator decat sa botezi un copil, un suflet atat de sensibil si neprihanit”, a spus Catalin Botezatu la Antena 1. La botezul de…

- De luni, se inchide circulatia rutiera pe strada Barcaului, intre strada Mestesugarilor si strada Onestilor, pentru executia lucrarilor la obiectivul „Modernizare strada Barcaului, tronson strada Lipovei – strada Onestilor”, urmand ca circulatia sa fie reluata pe data de 16 decembrie.…

- – lucrarea se realizeaza pe tronsonul Pasaj Ștefan Gușe-Oituz-statuia lui Ștefan cel Mare Tranzitarea strazii Oituz, reprezinta o provocare atat pentru pietoni, cat și pentru conducatorii auto. Zilele acestea, trotuarul din fața Școlii Gimnaziale „Al.I.Cuza” a fost decopertat de angajații unei firme…

- Potrivit Primariei Galati, arterele rutiere vizate de lucrarile de modernizare sunt strada Traian (in zona Barierei Traian), strada Leonida Zamfirescu (Tiglina 3), strada Cerealelor si strada Dr. Carnabel (intre Basarabiei si Vasile Alecsandri. De asemenea, se va reface reteaua de canalizare a doua…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca revine la circulația cu dublu sens pe strada Câmpeni. De miercuri, 8 noiembrie, pe strada Câmpeni, pe tronsonul cuprins între strada IL Caragiale și str. Fericirii se suspenda regimul de circulație sens…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:Pe strada Miorița in apropiere de intersecție cu strada Gheorghe Asachi, este inregistrat accident rutier. Astfel, se circula cu dificultate pe strada Miorița direcția spre strada Grenoble.

- Politistii din trei judete au coordonat joi o actiune desfasurata in localitati din judetele Timis, Constanta si Caras-Severin. Una dintre descinderi a avut loc si la Lugoj. Politistii au scotocit sediul unei firme de pe strada Alexandru Astalas. Administratorul firmei este acuzat de evaziune fiscala,…

- Protest la Iași: "Moldova vrea autostrada" (VIDEO) Iași, lant uman în semn de sustinere pentru constructia autostrazii Ungheni - Iasi - Târgu Mures. Foto: Radio Iași. Peste o mie de persoane au protestat astazi, la Iasi, pe Bulevardul Stefan cel Mare. Ei au format un lant…

- Dotati, in loc de stetoscop si retetar, cu pancarte si lista solicitarilor, ei au au atras atentia asupra subfinantarii cronice a asistentei medicale primare din Romania si asupra imposibilitatii practicarii optime a medicinei de familie. O delegatie a protestatarilor a fost primita de prefectul Marian…

- Medicii de familie din toata tara vor intra, in 15 noiembrie, in greva generala, protestul urmand sa aiba loc in Piata Victoriei, din Capitala, a declarat, joi, presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, scrie ziare.com "Protestul va avea loc pentru…

- Medicii de familie avertizeaza, prin proteste, ca sistemul de asistenta medicala primara este in colaps. Noi actiuni de protest au loc joi, 2 noiembrie, in toata tara, prin care se doreste atragerea atentiei guvernantilor cu privire la situatia de criza majora prelungita in care se afla acest segment…

- Traficul feroviar pe magistrala 300 Ploiești - Brașov a fost reluat miercuri dimineața, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). Marți seara, traficul feroviar a fost oprit la kilometrul feroviar 106+300 de metri, la intrarea…

- Medicii de familie declanșeaza seria protestelor la nivel național. Deciziile au fost luate la sfîrșitul saptaminii trecute în ședința Senatului Societații Naționale a Medicilor de Familie din România.

- Deși focarul rujeolei a fost stins in județul nostru, in ultimele trei luni fiind inregistrate foarte puține cazuri, exista in continuare riscul de a ne confrunta cu o alta boala infecțioasa care se poate transforma in epidemie, rubeola. Doar anul trecut au fost aproximativ 10.000 de cazuri…

- Imagini scandaloase au fost surprinse pe o strada din Liverpool, dupa ce o femeie a fost filmata tragandu-l pe fiul ei cu lesa pe strada. In imaginile surprinse de un trecator, copilul nu pare sa reacționeze in vreun fel, dar nici trecatorii nu par sa fie impresionați de imaginea șocanta. Joe Cain,…

- O mama a fost filmata in timp ce iși tara practic fiul pe strada cu lesa. Așa cum puteți vedea și in imagini, copilul este prabușit la pamant, in timp ce femeia nu se oprește din mers. Imaginile s-au viralizat.

- Revoltator! O femeie a fost filmata tragandu-l pe fiul ei cu lesa pe strada. In imagini, copilasul este prabusit la pamant, dar mama lui continua sa il tarasca pe asfalt. Incidentul a fost surprins de un trecator care a filmat intreaga scena.