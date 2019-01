Stiri pe aceeasi tema

- Familia care ramas, joi, inzapezita cu autoturismul pe drumul spre Stana Regala din Sinaia a fost preluata de catre un echipaj de pompieri, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, membrii familiei sunt in siguranta, fiind preluati de catre echipajul…

- Pompierii militari actioneaza pentru deblocarea unui autoturism ramas inzapezit pe drumul spre Stana Regala in Sinaia.In autoturism sunt o familie cu doi minori.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, familia se pare ca se deplasa spre Schitul Sfanta Ana si din cauza zapezii…

- O masina in care se afla o familie cu un copil de 9 ani a ramas inzapezita joi pe drumul spre Stana Regala din Sinaia, pompierii actionand pentru deblocarea autoturismului din zapada. Potrivit ISU Prahova, pompierii militari actioneaza pentru deblocarea unui autoturism ramas inzapezit…

- Pompierii intervin, joi, pentru a debloca un autoturism ramas inzapezit pe un drum forestier care duce spre Schitul Sfanta Ana din Sinaia, in masina fiind o familie cu un copil de noua ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, citat de News.ro, pompierii din cadrul ISU intervin, joi, in sprijinul unei familii cu un copil, care a ramas blocata pe un drum din Masivul Bucegi. Un barbat a sunat la 112 si a cerut sprijin,…

- Chiar daca minivacanța de Anul Nou, mulți turiști de afla, inca, in stațiunile montane, și vor sa profite de fiecare clipa. Numai ca unii se aventureaza pe trasee nepotrivite pentru aceasta perioada. Este și cazul unei familii care, joi dimineața, a apelat la ajutorul echipajelor de urgența.

- O masina in care se afla o familie, printre care si doi minori, a ramas blocata in zapada pe drumul care duce spre Stana Regala din Sinaia. La aceasta ora, pompierii militari actioneaza pentru deblocarea autoturismului si acordarea primului ajutor celor aflati in masina. In zona respectiva s-au acumulat…

- Un incendiu a izbucnit duminica, 11 noiembrie, la un depozit de mase plastice din municipiul Ploiesti, județul Prahova. Din nefericire, la aceasta ora, focul s-a extins si exista degajari mari de fum toxic, iar cei care locuiesc in vecinatate fiind sfatuiti sa ramana in locuinte. Reprezentantii Inspectoratului…