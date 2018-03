Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Constantin Branzaru, un roman de 55 de ani mort in explozia din Cehia, acuza autoritatile din tara noastra ca nu i-au anuntat pe apartinatori. Rudele spun ca s-au interesat la Ambasada Romaniei din Cehia de unde au primit confirmarea teribilei vesti. Citeste mai mult: adev.ro/p6223k

- Mama tanarului de 23 de ani din Dambovita, mort in explozia din Cehia, a aflat de la televizor despre tragicul eveniment, insa crede ca fiul ei este la spital. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe nu au luat legatura cu membrii familiei pentru a le da vestea. Georgian Catalin Stefan a plecat de…

- Cine sunt cei 5 romani morți in explozia din Cehia. Cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața joi, 22 martie, in Cehia, in urma unei explozii la o uzina petrochimica. Pe langa persoanele uciși de deflagrație, mai mulți au fost raniți, prezentand arsuri pe suprafața corpului. Explozia, care s-a petrecut…

- Soția sau soțul persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii" sau cu Ordinul „Ștefan cel Mare" vor avea dreptul la alocații pentru merite deosebite fața de stat, in valoare de 500 de lei pe luna. O inițiativa in acest sens a fost aprobata in prima lectura la ședința de joi, 22 martie, a Parlamentului,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul vizitei efectuata la santierul de la Ulmi, unde Arctic construieste cea mai mare fabrica de electrocasnice din sud-estul Europei, ca, impreuna cu ministrii din Cabinet, cauta solutii ca Romania "sa devina un loc din ce in ce mai atractiv pentru…

- ♦ In Slovenia, cea mai automatizata tara est-europeana, densitatea robotilor industriali este de noua ori mai mare decat cea din Romania si de doua ori mai mica decat cea din Germania. Cehia, Slovacia si Slovenia sunt cele mai avansate, prospere si automatizate economii est-europene.…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, noi avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Traian Basescu s-a intalnit cu sotia lui Omar Hayssam, a dezvaluit fostul presedinte al Romaniei, intr-un interviu acordat TVR. Aceasta i-a spus fostului presedinte ca omul de afaceri sirian este “extraordinar de bolnav” si “probabil o sa moara in inchisoare”. “Am fost sunat de sotia dansului si am…

- In timp ce toata suflarea cea vestita a PSD era adunata la Congres, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul…

- Referitor la modul de lucru al procurorilor Onea si Portocala si la inregistrarile din sediul DNA Ploiesti aparute in spatiul public, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, ca probabil in acest mod se lucra in Procuratura, in anii 1950. "Ceea ce am vazut in legatura…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Ovidiu Neculai Avadanei, student al Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), a obtinut trofeul Olimpiadei Sud-Est Europeana de Matematica (SEEMOUS), la care au participat studenti din 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania,…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not" este o coproductie Romania / Germania / Cehia/ Bulgaria / Franta, iar, in 2012, proiectul a fost selectionat pentru Atelierul sectiunii Cinefondation de la Festivalul de la Cannes. Filmat pe o perioada de zece saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie…

- Sunt ingrijorat, imi iubesc țara. Ce ma fac? Daca un roman declara ca iubeste Cehia, ca ii admira pe cehi, ca se simte emotionat ori de cate ori aude vorbindu-se limba ceha, nimeni nu se mira si nu il dezaproba. Dar daca un roman declara ca iubeste Romania, ca ii admira pe romani, ca se simte emotionat…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca urmatoarele meciuri ale naționalei, atât la barbați cât și la femei, se vor juca la Cluj-Napoca.Astfel, Clujul va gazdui întâlnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre România și Maroc, din turul 2 al Grupei…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Cehia s-a calificat in semifinalele Fed Cup, dupa ce a invins Elvetia, scor 3-1, duminica, la Praga. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4. La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu sambata pe Viktorija Golubic…

- Fotbalistul clujean Paul Papp, component al lotului național, trecut pe la Steaua, acuza Poliția Cluj ca i-a luat permisul fratelui sau. Alexandru Marin Papp își ducea mama acasa, dupa ce a externat-o din spital, dar a trecut pe roșu, fiind oprit de poliție.…

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, le da mari batai de cap garzilor sale de corp. va prezinta imagini exclusive si chiar amuzante cu Excelenta Sa Hans Klemm si sotia acestuia, Mari Kano, plimbandu-se singuri, in voie, in Herastrau si pe langa Herastrau, spre disperarea…

- La 31 decembrie 2017, judetul numara 79.320 de pensionari. Din datele prezentate de directorul Casei Judetene de Pensii, Dorin Braila, aflam ca 53.033 sunt pensii pentru limita de varsta si anticipate, pensia medie lunara fiind de 1.226 de lei; 1.427 sunt pensii anticipate, din care simpla…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Lech Przemieniecki este noul CEO al retailerului PPT Preturi pentru Tine, dupa ce in ultimii opt ani el a fost pe rand vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania.…

- Durere fara margini in orasul natal al Alexandrei, tanara ucsia de un subofiter MAPN intr-un salon de coafura. Sicriul cu trupul neinsufletit al tinerei a ajuns acasa, iar parintii nu-si pot reveni din soc. Rudele victimei, dar si prima nevasta a barbatului, au suspiciuni ca politistii din…

- Un subofițer MApN, abia intors din teatrul de operațiuni din Afganistan și-a injunghiat iubita intr-un coafor. Tanara de 25 de ani a murit in urma ranilor provocate de iubitul sau. Deși nu aveau o relație neoficializata legal, cei doi avea impreuna un copil de trei ani. Potrivit Romania TV,…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Pe cea mai cunoscuta prezentatoare meteo din Romania, Romica Jurca, o leaga o relație cu totul inedita cu Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Romica Jurca, care in urma cu cațiva ani a fost data afara de la Televiziune Naționala , este fara doar și poate cea mai cunoscuta prezentatoare…

A trecut mai bine de o saptamana de la moartea fulgeratoare a lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii. Rudele si prietenii lui sunt distrusi de durere si de gandul ca urmeaza sa il conduca pe ultimul drum. Mama tanarului a…

La 33 de ani, Victor Spirescu era un barbat implinit pe toate planurile. Peste cateva luni urma sa se casatoreasca, avea un loc de munca stabil, care ii aducea un salariu cu multe zerouri, din care isi permitea sa isi ia tot ce isi doreste. Iar a aflat in exclusivitate…

- Sotia premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat "enorm de impresionata", marti seara, de cultivarea, in Romania, a unei stravechi traditii nipone precum ceremonia ceaiului si a promis ca odata ajunsa in tara sa sa dezvaluie acest fapt tinerilor japonezi, conform Agerpres."Ca o japoneza…

- In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat, scrie antena3.ro. Citeste si Scene EXPLICITE, filmate la fereastra PARLAMENTULUI de un trecator VIDEO INDECENT Dar nu și-a imaginat nici o clipa ce avea sa-i vada ochilor. Soția…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, duminica seara, la Stejari. Patru persoane suspecte au fost identificate și sunt audiate, in aceste momente, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Decedatul se numește Daniel Clenciu și ar fi sarit sa-i ia apararea fratelui…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii in valoare totala de 626.750 dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-2, pe americanca Alison Riske, intr-o partida disputata marti. Sharapova se va lupta pentru…

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

Scandalul izbucnit intre Roxana Dobre si Florin Salam, dupa ce "sotia" manelistului a plecat de acasa cu fiicele lor, pare sa se fi stins, in sfarsit. "Fratele" lui Salam a dat detalii exclusive despre viata din prezent a artistului si a mamei fetitelor sale.…

- Una dintre activitatile in care se implica sotia ambasadorului Croatiei la Bucuresti, Merica Vidis, este organizarea Bazarului de Craciun, la care lucreaza un an intreg si alte partenere ale diplomatilor straini de la noi, dar si voluntari.