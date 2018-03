Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Constantin Branzaru, un roman de 55 de ani mort in explozia din Cehia, acuza autoritatile din tara noastra ca nu i-au anuntat pe apartinatori. Rudele spun ca s-au interesat la Ambasada Romaniei din Cehia de unde au primit confirmarea teribilei vesti.

- Doi dintre cei cinci romani care au murit in Cehia sunt din judetul Prahova. Unul dintre ei avea 47 de ani si era de fel din comuna Tinosu. Ion Pandele era lacatus si lucra in uzina care producea cauciuc sintetic si polistiren de zece ani. Ion Pandele intentiona sa se intoarca in tara pentru ca reusise…

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Șase oameni și-au pierdut, joi, viața in urma exploziei devastatoare de la o uzina din Cehia, la 50 de kilometri de Praga. Cinci dintre ei sunt romani, iar, dintre aceștia, doi sunt din Dambovița. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are noi detalii in acest caz. Unul dintre cei care au murit in explozia…

- Procurorii germani au anuntat ca au efectuat perchezitii la sediul din Munchen al BMW precum si la o uzina BMW din Austria in cadrul unei anchete cu privire la posibila utilizare a unor programe software capabile sa manipuleze emisiile poluante.Separat, BMW a confirmat aceste perchezitii precizand…

- Familia tinerei ucise de catre subofiterul Florin Oprea in coafor spune ca sediul Politiei Titu a fost ocupat, in ultimii ani, de oameni ai legii numiti pe criterii politice. Interventia la timp a autoritatilor poate ca ar fi evitat aceasta tragedie, insa politistii au fost ocupati sa se "spele" unii…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza agentia Xinhua.Declaratia…

- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Fostul medic al lui Bayern Munchen, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, a povestit in autobiografia sa despre concedierea de la clubul german la ordinul lui Pep Guardiola. AS.com scrie ca divergențele dintre cei doi au inceput de la sosirea antrenorului de origine spaniola la Bayern Munchen. ...

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare in plin scandal in justitie. O celebra deputata rupe tacerea. Aceasta spune ca a primit SMS-uri de amenintare dupa ce a inceput sa faca marturisiri despre Mircea Negulescu de la DNA Prahova. In direct la Romania TV, Andreea Cosma s-a dezlantuit.Citește…

- Imaginile socante ale serii au fost recunoscute chiar de catre protagonista lor. In direct la Romania TV, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a spus ca imaginile din sediul DNA Ploiesti sunt reale si ca a fost o perioada neagra din viata ei. Patru a vorbit doar cateva minute, apoi…

- Scandalul din justitie pare fara finalitate. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este luata la tinta de politicieni, dar si de catre judecatori. Adina Lupea, judecator la Curtea de apel Cluj lanseaza noi acuzatii grave la adresa DNA si spune de ce Romania a primit condamnari la CEDO.Citeste si: Miscare…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Saptamanalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) sustine ca presedintele partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), Marine Le Pen, este "in prezent vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind "o noua persecutie", informeaza AFP. De asemenea, saptamanalul informeaza…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- Mohammad Munaf, omul condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare pentru rapirea celor trei jurnalisti in Irak a acordat un interviu pentru Romania TV. Munaf sustine ca este total nevinovat si ca politicienii din acea vreme au inscenat rapirea. Mai mult, Munaf declara ca a fost amenintat de un…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens. Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel…

- Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.Citește…

- Fostul sef al SIPA Marian Ureche a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca se incearca discreditarea institutiei pe care a condus-o, adaugand ca nu a comis abuzuri pe parcursul mandatului sau, respectand reglementarile legale. Ureche a fost audiat de comisia parlamentara de ancheta privind…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea negulescu, ies la iveala. Fostul șef al DGA Prahova a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu.

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Cel mai citit ziar din Brazilia, Folha de S Paulo, a anuntat ca nu va mai publica continut pe pagina sa de Facebook, acuzand platforma de socializare ca incurajeaza distribuirea de stiri false prin revizuirea algoritmului care sta la baza news feed-ului. Luna trecuta, Mark Zuckerberg, cofondator…

- Sorin Raducanu, unul dintre candidații la președinția FRF, a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Lupescu, dupa ce acesta a anunțat ca va participa la alegerile din 18 aprilie. (Detalii aici) "Sa fie sanatos, dar va face același lucru ca toți ceilalți: va fura poporul cu cluburile, primariile și…

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- Razvan Burleanu este audiat la sectia 9 de Politie ca urmare a unor plangeri depuse impotriva lui. Trei dintre fostii angajati au depus plangere impotriva lui, iar acestia il acuza ca nu a pus in aplicare decizii ale judecatorilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Tribunalul Bucuresti a decis, ieri, 3 februarie, prelungirea mandatului de arest la domiciliu in cazul chirurgului Mihai Lucan. Decizia magistratilor vine dupa ce, pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a emis un prim mandat de arest la domiciliu pe adresa renumitului chirurg.

- O editie a emisiunii „Romania 9“, prezentata de Ionut Cristache si difuzata vara trecuta la TVR, a primit o somatie publica de la Consiliul National al Audiovizualului pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema familia traditionala versus familia moderna.

- Oana Lis sustine ca a fost bruscata, pentru ca nu voia sa iasa din camera sotului ei. Ce pensie are Viorel Lis. Sotia l-a dat de gol pe fostul primar al Capitalei "M-a lovit la mana sa ies din camera lui. A zis ca vrea sa vorbeasca doar cu domnul avocat. Doar in dansul mai are incredere.…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Scandal si acuzatii grave la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti. Cei de la PSD spun ca cei din Opozitie - PNL si USR - ar fi blocat mai multe proiecte. "In ședința de indata convocata de primarul Gabriel Mutu, astazi, 25 ianuarie 2018, a fost propusa spre votare grila de salarizare a angajaților…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- În anul 2017, numarul donatorilor de organe a scazut la jumatate, pe fondul detonarii încrederii oamenilor în sistemul de transplant din România, arata fostul președinte al CNAS, Lucian Duța într-un articol publicat

- Noua jucatori si patru oficiali ai echipei Calpe CF, intre care si presedintele Luciano Marziano, au fost arestati pentru sa se afla ilegal in Spania, respectiv pentru constituire de grup infractional si favorizarea imigratiei clandestine, relateaza Marca. Jucatorii si oficialii au fost arestati…

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Razvan Burleanu, actualul șef de la Federație. "Burleanu iese presedinte, inca este sprijinit de oameni foarte tari. Presedintii de cluburi il sustin. Cei mai multi dintre ei se afla intr-o saracie groaznica.…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a facut acuzații dure și grave la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Proiectul legii privind transplantul uman se regaseste la rubrica "Acte normative in transparenta" de pe site-ul Ministerului Sanatatii si a fost afisat din 6 octombrie 2017. "In timp ce o tara intreaga este oripilata de faradelegile domnului Lucan, de modul in care viata pacientilor depindea…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o ''serie de grave comploturi'' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului,…

- La ieșirea de la DIICOT, deputatul USR a afirmat ca medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la randul sau de medicul clujan si pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sanatate.

- Fostul primar al orașului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis și ”Pinalti”, a fost trimis in judecata de catre procurorii anti-corupție pentru ca ar fi pretins de la directorul Constructii Hidrotehnice Iasi 3% din valoarea contractelor pe care le avea in derulare cu Hidroelectrica Sucursala Bistrita."Procurorii…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…