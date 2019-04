Stiri pe aceeasi tema

- Asasinul din Cipru, devenit primul criminal in serie al țarii, ar mai fi facut inca alte doua victime in familia unui roman. Adrian iși plange disperarea, dupa ce, timp de un an, și-a cautat familia disparuta.

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lui, o tanara din Filipine, anchetatorii au gasit-o recent fara viata intr-un put, acolo unde a aruncat-o…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre crima din Cipru. Criminalul în serie, reținut dupa ce a ucis 7 femei și copii, printre care și o românca și fiica ei de numai 8 ani, le-a dezvaluit anchetatorilor unde a ascuns cadavrele victimelor.

- Noi detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru, acuzat ca ar fi ucis peste 30 de femei. Printre victime: doua romance. Fostul ofiter de armata care a recunoscut ca a ucis in total sapte femei, printre care doua romance, mama si fiica, este banuit ca s-ar putea afla in spatele a nu mai putin…

- Ies la iveala detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru care a ucis o romanca și pe fiica ei. Fostul ofițer de armata este banuit ca a curmat viața a peste 30 de femei, de-a lungul timpului.

- Un barbat din Cipru a recunoscut ca a ucis 7 femei și fete, presa locala numindu-l ”primul criminal in serie” al acestui stat. Potrivit BBC News, doua cadavre au fost gasite intr-un puț de mina la inceputul acestei luni, in timp ...

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata in varsta de 35 de ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete, relateaza Romania TV. Criminalul a fost retinut la inceputul…

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete.