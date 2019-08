V. S. Un gest rar intalnit, probabil printre puținele in mulți ani de experiența in salvarea montana, a fost relatat, ieri, de catre salvamontiștii prahoveni. Un exemplu care ar trebui urmat de catre toți cei pentru care salvatorii montani iși pun viețile in pericol fie zi, fie noapte, vara sau iarna. “Astazi (n.n. – ieri), am fost profund impresionați de gestul familiei turistei din Israel salvata in zorii zilei de 29 august, de la Cabana Omu. Prin intermediul lui Andrei Dascalu – salvator montan Prahova, care a avut un rol determinant in acțiunea respectiva, membrii familiei au mulțumit echipei…