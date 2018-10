Familia traditionala vs. familia moderna. Cum vad romanii viata lor si unde se incadreaza

Familia traditionala vs. familia moderna. Cum vad romanii viata…

Peste o treime dintre romani (38%) sustin ca sunt membrii unei familii moderne, in care copiii au acces sporit la tehnologie, iar opiniile lor sunt considerate importante, reiese dintr-un studiu de specialitate realizat online si dat publicitatii marti.



In acelasi timp, mai mult de jumatate (56%) dintre romani declara ca fac parte dintr-o familie traditionala, iar pentru 63% dintre acestia familia moderna ramane aspirationala, procentul fiind constant fata de 2017.



Cercetarea iSense Solutions arata faptul ca romanii vad familia moderna ca pe una in care copiii au acces sporit…