Stiri pe aceeasi tema

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 11.30 datele privind prezenta la urne pana la ora 10.00. 0,97% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca va vota la referendum pentru familia tradiționala deoarece a fost educat „ortodox, la țara”.„Daca ma intrebați ce fac eu, merg la referendum și educație mea ortodoxa, educația mea de copil crescut la…

- Dragos Bucur, fostul prezentator al emisiunii „Visuri la cheie“ de la Pro TV, si-a exprimat opinia cu privire la referendumul pentru familia traditionala intr-o postare pe pagina personala de Facebook.

- Spre deosebire de alegerile locale si parlamentare din 2016, la referendumul pentru revizuire Constitutiei, ce vizeaza definitia familiei, Guvernul nu va mai utiliza sistemul electronic pentru prevenirea votului multiplu. Motivul: Parlamentul, desi a modificat legea, „a uitat“ sa o coreleze cu tehnologia.…

- Atunci cand se uita in oglinda, primarul Nicolae Robu susține ca vede un tip mega-simpatic, cu spirit veșnic tanar, ludic, nonconformist, calofil, vizionar, deschis la nou, tolerant etc. The post Turbo-primarul Robu și „familia tradiționala” Dragnea-Tariceanu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul ei, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter. Ea a facut o referire și la rețelele de socializare.

- Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca referendumul pentru familia tradiționala ar putea avea loc in aceasta toamna. „Eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru inițiativa și referendumul poate fi organizat la sfarșitul lunii, pe 30 septembrie, sau in prima duminica…