- Danut Andrusca, in varsta de 49 de ani, a fost propus de PSD pentru a prelua functia de ministru al Economiei, luandu-i locul lui Gheorghe Simon, care nu s-a evidentiat in acest post in ultima jumatate de an.

- Cei mai reprezentativi membi din Familia Regala a Romaniei, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane și Alteța Sa Regala Principele Radu, a luat masa la popota Jandarmeriei. Cei doi au vizitat, miercuri dimineața, sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a primit solicitare de chirie. Familia Regala a transmis catre Antena 3 ca va parasi Palatul Elisabeta din 5 februarie. Familia Regala infirma ca a facut o oferta catre RA-APPS pentru luarea in chirie a Palatului Elisabeta. Premierul Mihai Tudose…

- Familia Regala a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Anului Nou. ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și ASR Principele Radu se afla la Savarșin, unde vor avea alaturi diseara, la cumpana dintre ani, pe Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și…

- La inceputul acestei luni, Japonia a decis sa isi imbunatateasca apararearea antiracheta prin achizitionarea unor sisteme defensive create de americani. In urma acestei miscari, guvernul rus si-a exprimat nemultumirea si a avertizat ca relatiile bilaterale vor avea de suferit.

- In acest an, Craciunul a gasit Familia Regala a Romaniei indoliata, dupa recenta trecere in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai. Mesajul de Craciun transmis de Custodele Coroanei, principesa Margareta, cea mai mare dintre cele cinci fiice ale Regelui, este un nou omagiu adus acestuia, dar include…

- Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Binder, au fost lasati sa participe la funeraliile Regelui Mihai alaturi de Familia Regala, insa au fost izgoniti de la parastasul Majestatii Sale, scrie cancan.ro. Dupa inmormantarea Regelui, Principele a ramas in tara, el locuind in toata aceasta perioada…

- Dupa funeraliile Regelui Mihai, Familia Regala va tine doliu timp de 40 de zile, timp in care nu vor mai aparea in public. Majestatea Sa Principesa Margareta, Custodele Coroanei, le-a transmis romanilor un mesaj prin care le multumeste pentru sprijin.

- ”De azi incep zilele maniei. Șoptesc niște mii de voci din mormant. Acum 28 de ani au murit. Cui au murit acei oameni? Libertatea nu a adus pentru noi nici egalitate, nici fraternitate. Pentru ca unii inca viseaza noaptea teroarea, speranța, paroxismul psihotic al strazii și manipularea dementa din…

- Mul asteptatul fiu al Reginei Elisabeta a II-a a sosit la Palatul Regal și va fi alaturi de Familia Regala, in aceste momente grele. Prințul Charles a sosit la Palatul Regal și a depus o coroana de flori in amintirea Regelui Mihai. Interesant este ca aceasta coroana seamana cu cele depuse de Casa Regala…

- Crucea Roșie este prezenta. Ajuta oamenii care au nevoie de asistența. Celor infrigurați le ofera un ceai cald. foto: dcnews.ro Mulți tineri in carucioare cu rotile stau la coada pentru a ajunge la sicriul cu trupul Regelui Mihai. Stau la rand oameni din toata Romania,…

- La salonul oficial au venit Custodele Coroanei, Principesa Margareta, Principele Radu, Principesa Maria dar si Irina, cea care in 2013, a fost arestata in Statele Unite. In acel moment, Familia Regala a considerat ca Principesa Irina a facut de rușine numele, așa ca a fost exclusa din familie și…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I a fost intampinat, miercuri dimineața, pe Aeroportul Otopeni, de un reprezentant al Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, insoțit de un sobor de preoți și diaconi. „In ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, sicriul cu corpul neinsuflețit…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai, depus la Biserica din Lausanne. Sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost depus la Biserica Ortodoxa Greaca din Lausanne, in ziua de luni, 11 decembrie, in jurul orei 15.00 Libertatea a prezentat, cu o zi inainte, primele imagini ale sicriului cu trupul Regelui Mihai ,…

- Casa Regala a Romaniei a actualizat programul funeraliilor Regelui Mihai, anuntand ca in ziua inmormantarii, dupa ceremonia din Piata Palatului Regal, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi dus pe un afet de tun pana la Patriarhie. Ulterior, va fi dus la Curtea de Arges cu Trenul Regal. „In ziua…

- Acesta spune ca Margareta, Custodele Coroanei, a ales ca, deocamdata, sa nu poarte titlul de Regina, și ca o forma de doliu, potrivit Antena 3. VEZI SI Regele Mihai, funeralii. Programul, actualizat de Casa Regala Decizia finala in privința titlului va fi luata in perioada urmatoare.…

- Trupul Regelui Mihai I va fi purtat pe un afet de tun dupa ceremonia care va avea loc in Piata Palatului Regal, pana la Patriarhie,unde va avea loc o slujba religioasa. Procesiunea se va face pe jos. "In ziua de sambata, 16 decembrie 2017, dupa scurta ceremonie religioasa și militara din Piata…

- Principele Nicolae a transmis o scrisoare Casei Regale prin care cere sa fie primit la funeraliile Regelui Mihai ca membru al familiei. Vineri dimineața, in mediul online circula informația ca cererea sa a fost acceptata. Potrivit unor informații aparute in presa, fostul principe Nicolae și logodnica…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la vârsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). În urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica, transmite MEDIAFAX. În…

- Comisia parlamentara speciala a reluat, luni, dezbaterile privind modificarea legilor justitiei. Modificarea legilor a creat discutii aprinse in spatiul public, fiind contestate mai multe amendamente care au fost adoptate de comisie. Presedintele Comisiei pentru legile justitiei, Florin Iordache, a…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Premierul Mihai Tudose, invitat la o intalnire cu Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), dupa declaratiile publice ale acestuia cu privire la activitatea BNR. Propunerea vine dupa ce, saptamana trecuta, Tudose a declarat ca este nevoie de o "discutie serioasa"…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta, a afirmat miercuri seara ca Familia Regala dorește sa-și dedice și anul viitor energiile, alaturi de instituțiile Statului, pentru promovarea imaginii și intereselor Romaniei in intreaga lume. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO În…

- Arestat la Nisa si anchetat de justitia franceza pentru evaziune fiscala, oligarhul si senatorul rus Suleiman Kerimov risca sa provoace o noua criza diplomatica intre Moscova si Paris. Statul rus a reactionat deja, semn ca va trata indeaproape acest caz.

- Recunoscute pentru stilul vestimentar nonconformist, excentric si neobisnuit pe care il abordeaza, vedetele pop reusesc sa faca ravagii cu fiecare aparitie in spatiul public. Mai mult decat atat, fiind urmarite de milioane de fani din intreaga lume, acestea sunt o adevarata sursa de inspiratie atunci…

- In urma cu o saptamana, starea de sanatate a Regelui Mihai s-a agravat, iar, de atunci, toți ochii au fost ațintiți pe Familia Regala. In aceasta perioada, au existat mai multe precizari referitoare la sanatatea Majestații Sale. Aceasta fie s-a ameliorat, fie s-a inrautațit.Cert e ca medicii…

- Regele Mihai se afla inca in Elveția, insa Familia Regala a primit vești bune. Se pare ca starea Majestații Sale s-a ameliorat, insa inca nu a vrut sa iși vada nepotul, conform știrilor TVR.

- Motivul explicit al deciziei fostului Suveran nu era precizat în comunicatul de presa remis de Casa Regala. Din document reiesea însa, indirect, ca acesta avea legatura cu stilul de viata a principelui Nicolae. „În calitate de Sef al Casei si Familiei Regale ale…

- "Ma intristeaza profund si nu inteleg agresivitatea CR de a face tot posibilul de a ma impiedica sa imi vad bunicul si de a-mi discredita imaginea. Nu voi intra in acest joc murdar. Voi alege sa-mi respect bunicul in aceste momente dificile pentru ca asa se cuvine si asa este crestineste", a scris…

- La o zi de la tragedia aviatica in urma careia au murit Printul Mansour bin Muqrin si alti sapte oficiali, o alta veste teribila aduce si mai multa durere in lumea regala. Un alt Print s-a stins din viata la doar 44 de ani. Vestea mortii sale a fost confirmata de reprezentanti ai Familiei Regale din…

- Dialog uimitor purtat de Regele Mihai cu Inaltpreasfințitul Calinic al Argeșului, privind mormantul de la Curtea de Argeș. „Este dorul lui de a fi inmormantat la Curtea de Argeș. Intr-un dialog pe care l-am avut cu dansul, am ramas singuri in catedrala, era și regina Ana, și a spus ca și noi suntem…

- Cele patru Jeep-uri din colecția Majestații Sale, dintre care doua au cu Romania și cu Familia Regala o legatura istorica, se afla de zilele trecute pe Domeniul Regal Savarșin. Pe treptele Palatului Peleș de la Sinaia, in aprilie 1946 Aflate pentru 70 de ani in Anglia, apoi in Elveția, cele patru…

- Regele Mihai I si familia regala trec prin momente teribile. Starea generala a Regelui Mihai este grava, iar Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu s-au intors in Elveția, pentru a fi alaturi de Regele Mihai, se arata intr-un comunicat de presa al Casei Regale a Romaniei. „Altețele Lor…