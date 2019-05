Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala doreste o "reconciliere nationala", acesta fiind obiectivul pentru care a luptat Regele Mihai, afirma Custodele Coroanei Romane, Margareta, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acelasi interviu, Principele Radu declara ca atunci cand tara este mai divizata, Coroana iese…

- Sase exemplare rare de lemur, printre care doua perechi de gemeni, au venit pe lume la o gradina zoologica din Marea Britanie, spre bucuria ingrijitorilor, relateaza marti Press Association. Printre noii locatari de la Chester Zoo se numara cinci exemplare de lemur cu coada inelata, dar si un lemur…

- Ofițerii superiori din Ministerul Apararii Naționale și din Serviciul de Protecție și Paza, aflați la Cursul de Conducere strategica al Universitații Naționale de Aparare Carol I, au facut o vizita la Palatul Elisabeta in ziua de 28 martie 2019, insoțiți de profesorii universitații. Astfel…

- Contribuția campionilor regionali la securitatea energetica a regiunii s-a vazut limpede in ultimii ani in perioadele in care sistemele energetice ale țarilor din aceasta parte a Europei au fost afectate de condiții meteorologice extreme. Dimensiunea acestor companii, energia produsa, livrata și, respectiv,…

- Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza pe 23 martie evenimentul „Marșul pentru viața”. In acest sens, Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor a solicitat Primariei Municipiului Iași acordul privind organizarea unor manifestari sambata,…

- O femeie din localitatea Salcuța, din raionul Caușeni, din Republica Moldova, a nascut prematur un copil, pe 2 martie. Fatul de 26 de saptamani a murit, iar femeia l-a ingropat in gradina. Femeia i-a anunțat pe cei de la cabinetul medical din localitate ca a nascut abia pe 4 martie, a anunțat publika.md. …