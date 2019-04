Familia Regala Romana s-a intalnit cu Altețele Lor Regale, Prinții Moștenitori Frederic și Marry, la palatul regal din Copenhaga. Majestatea Sa Margareta i-a cucerit pe danezi, exact in locul in care, in urma cu 17 ani, Regele Mihai i-a convins sa accepte aderarea Romaniei la NATO.