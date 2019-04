Stiri pe aceeasi tema

- Aici se muta Printul Harry si Meghan Markle! Printul Harry si Meghan Markle s-au mutat in mod oficial la Windsor. Dupa luni intregi de renovari, Cuplul Regal are acum o noua resedinta, Frogmore Cottage. Printul Harry si Meghan Markle au, in sfarsit, Instagram! Conform revistei People, locuinta a fost…

- Meghan Markle se pregatește sa nasca, dar ea a "spart" inca o tradiție a Casei Regale Britanice inainte de marele eveniment. Ea nu vrea sa nasca in spitalul unde s-au nascut soțul ei, dar și copiii cuplului Prințul William și Kate Middleton. Meghan Markle a renunțat la aripa Lindo a spitalului St. Mary′s,…

- Nepoata Printesei Diana este model. Iata cum pozeaza! Lady Kitty Spencer este nepoata mai putin cunoscuta a regretatei Printesa Diana. Are 28 de ani si tatal ei este Charles, fratele Printesei Diana. Asta o transforma pe frumoasa tanara, automat, in verisoara Printilor William si Harry. Vezi aceasta…

- Kim Kardashian creeaza din nou controversa. De data asta, vedeta de televiziune i-a surprins pe parizieni cu o ținuta considerata de mulți cel puțin indecenta. Vezi aceasta postare pe Instagram An a whatta??? O postare distribuita de Kim Kardashian West (@kimkardashian) pe Mar 6, 2019 at 5:11 PST…

- Un moment senzațional din viața Reginei Angliei a fost dezvaluit de curand, la funeraliile lui Peggy Hoath, una dintre croitoresele majestații sale. Peggy Hoath a fost angajata la casa regala in 1959 și a ramas fidela locului de munca pana in ultima parte a vieții. Peggy Hoath a murit in decembrie,…

- Suverana britanica nu este numai monarhul cu domnia cea mai indelungata – fiind Regina Marii Britanii, a Canadei, Australiei si Noii Zeelande de 67 de ani! – ci are si cea mai indelungata casnicie dintre toti regii sau reginele Marii Britanii. Si ce casnicie!