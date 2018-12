Familia regală britanică, cele mai frumoase felicitări de Crăciun (FOTO) Fotografia alb-negru in care apar Harry si Meghan, care vor deveni parinti in primavara anului viitor, ii infatiseaza pe cei doi admirand un foc de artificii la receptia care a urmat ceremoniei de casatorie desfasurata in mai la castelul Windsor. Fotografia aleasa de prințul William aleasa de prințul

William, al doilea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a ales o fotografie mai conventionala pentru felicitarea de Craciun. Imaginea il infatiseaza impreuna cu sotia sa, Kate, alaturi de cei trei copii, George (5 ani), Charlotte (3 ani) si bebelusul Louis, la resedinta lor de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buckingham Palace avut o reacție neașteptata in ceea ce privește zvonurile privind un conflict intre Kate Middleton și Meghan Markle. Pentru prima data, reprezentanții reginei au comentat barfele aparute in presa in legatura cu membrii familiei regale, scrie Harper Bazar. Dupa ce s-a anunțat ca ducii…

- Presa britanica a analizat mult, in ultimele zile, relația celor doua cumnate Kate Middleton și Meghan Markle, soțiile prinților William și Harry. Zvonurile ca ar fi certate au explodat dupa ce Harry și Meghan au anunțat ca se vor muta „la casa lor”. S-au lansat fel și fel de speculații, iar apropiații…

- Harry si Meghan se vor muta in Frogmore Cottage, pe domeniul Castelului Windsor, la inceputul anului 2019, a confirmat Palatul Kensington. Casatoria celor doi a fost celebrata la Castelul Windsor in luna mai, urmata de o receptie la care au participat circa 200 de invitati gazduita de Frogmore…

- Familia regala britanica a publicat cu ocazia aniversarii de 70 de ani a prințului Charles doua fotografii de familie. In poze apar prințul Charles, care-și ține pe genunchi nepotul, pe prințul George, și soția acestuia, Camilla, langa care se afla nepoata sa, prințesa Charlotte. Alaturi, in picioare,…

- Printul Charles, primul in linia la succesiunea tronului britanic din 1952, serbeaza miercuri implinirea a 70 de ani in cadrul unui banchet organizat la Palatul Buckingham, relateaza AFP. Doua fotografii oficiale au fost publicate cu aceasta ocazie. Printul apare alaturi de sotia sa, Camilla,…

- Este evident ca dintre nepoții reginei Elisabeta a II-a William și Harry se bucura de mai multa atenție din partea presei. Se pare insa ca a existat și o diferența de tratament intre cei doi frați chiar din partea mamei. Dezvaluirea a fost facuta recent de o prietena de-a prințesei Diana. Aceasta i-a…

- Pippa Middleton, sora ducesei de Cambridge, a nascut. Kate Middleton si printul William au felicitat cuplul. "Ducele si ducesa de Cambridge sunt entuziasmati pentru Pippa si James", a transmis palatul Kensington intr-un comunicat, citat de presa britanica. Pippa Middleton, in varsta…

- O noua nunta in familia regala a Marii Britanii. Prințesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a și a 9-a in ordinea succesiunii la tron, s-a casatorit vineri cu omul de afaceri Jake Brooksbank. Ceremonia s-a desfașurat la capela St. George de la palatul Windsor, aceeași locație unde…