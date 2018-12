Familia regală britanică a publicat fotografiile pentru felicitările de Crăciun Membrii familiei regale britanice au dat vineri publicitatii fotografiile pe care le vor trimite anul acesta drept felicitari de Craciun, printul William alegand o fotografie relaxata de familie, in timp ce Harry a publicat o imagine din seara casatoriei cu actrita americana Meghan Markle, potrivit Reuters. Foto: (c) CHRIS ALLERTON PA HANDOUT/EPA Fotografia alb-negru in care apar Harry si Meghan, care vor deveni parinti in primavara anului viitor, ii infatiseaza pe cei doi admirand un foc de artificii la receptia care a urmat ceremoniei de casatorie desfasurata in mai la castelul Windsor. William,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia regalE britanicE nu tarverseazE tocmai cea mai bunE perioadE, cEci au existat numeroase specula:ii potrivit cErora Kate Middleton "i Meghan Markle nu s-ar in:elege atat de bine pe cat se pare. Acum, insE, presa interna:ionalE pune accentul pe un alt scandal intre membri familiei regale.

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Printul Harry (34 de ani) si sotia sa Meghan (37 de ani) se vor muta la Windsor la inceputul anului 2019, inainte de nasterea primului lor copil, asteptat in primavara, a anuntat Palatul Kensington.

- Familia regala britanica a luat parte la un eveniment anual organizat in memoria soldatilor ucisi in razboi. Royal Festival of Remembrance a avut loc la Royal Albert Hall si a strans laolalta militari, oficiali si regalitati.

- Au sunat din nou clopotele de nunta in familia regala britanica. De data aceasta a fost randul prințesei Eugenie, una dintre cele doua nepoate ale reginei Elisabeta a II-a sa se casatoreasca cu alesul inimii sale, Jack Brooksbank. Cea de-a doua fiica a prințului Andrew, duce de York, și a lui Sarah…

- Printesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, se casatoreste cu logodnicul sau, Jack Brooksbank, vineri, la aceeasi capela St. George de la Castelul Windsor unde, pe 19 mai, si-au unit destinele printul Harry, varul viitoarei mirese, si actrita americana Meghan Markle.