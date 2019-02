Familia Regala anunta divortul: “Printul Harry si Meghan Markle, despartiti”

Casatoria lui Meghan Markle cu Printul Harry a starnit, de la bun inceput, foarte multe controverse, iar relatia lor fericita a fost pusa sub semnul intrebarii in repetate randuri. Exista chiar si ”previziuni” care anticipeaza o despartire in maximum cinci ani, iar motivele care ar duce la o asemenea ruptura sunt demne de a fi luate in seama. Surse The Sun spun ca Meghan nu este vazuta cu ochi buni la curtea regala, si asta pentru ca oamenii din anturaj si cei din gospodaria regala se asteapta si sunt obisnuiti sa fie servitori ai reginei si ai celor cu sange regal, nu neaparat ai unei actrite…