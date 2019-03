Stiri pe aceeasi tema

- Nu isi mai cunostea parintii, prietenii si nici pe iubitul sau, Rich Bishop, scrie stirileprotv.ro. Nu se mai recunostea nici pe ea insasi cand se privea in oglinda. Desi avea posibilitatea sa plece, iubitul ei, pe atunci in varsta de 25 de ani, a ales sa ii ramana alaturi. Asta desi, speriata de…

- In curand: in filmul documentar “Zidiri de timp”, cu mesterul Ion Rodos. Nucșoara, satul partizanilor anticomuniști, satul viu pe care oamenii nu l-au parasit. Este și satul unuia dintre romanii intrați in Cartea Recordurilor: Ion Rodos, meșterul cu maini de aur care creeaza adevarate opere de arta…

- ''Principele Radu a facut o vizita de doua zile in Republica Azerbaidjan, unde a participat la a VII-a ediție a Global Baku Forum, o conferința anuala cu ampla participare internaționala, organizata de World Academy of Art and Science și de Nizami Ganjavi International Center'', se arata in mesajul…

- Un documentar despre grupul Jonas Brothers se afla in lucru si va avea premiera pe platforma Amazon Prime Video, informeaza News.ro.Citește și: Festivalul aniversar Woodstock 50, menit sa marcheze jumatate de secol de la celebrul festival, este afectat de probleme financiare și de logistica…

- Primul trailer din "Frozen 2" a fost vizionat de 116,4 milioane de ori in primele 24 de ore, cel mai mare numar inregistrat vreodata de un trailer de animatie. Printre alte animatii, "Incredibles 2" de la Pixar si Disney a fost detinatorul recordului precedent cu 113,6 milioane de vizualizari. Filmul…

- Delia implinește astazi varsta de 37 de ani. Cu aceasta ocazie, Delia le-a spus colegilor sai ce cadouri iși dorește sa primeasca de ziua ei și, așa cum era de așteptat, dorințele sale sunt la fel de nonconformiste ca și personalitatea sa. Delia Matache iși sarbatorește ziua de naștere pe platourile…