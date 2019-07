Stiri pe aceeasi tema

- Emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a dat-o in judecata pe una dintre sotiile sale, Printesa Haya bint al-Hussein, conform CNN preluat de news.ro Conform presei britanice, Printesa Haya, una dintre fiicele regelui Hussein al Iordaniei, decedat, si-a parasit sotul…

- Parada spectaculoasa la Londra cu ocazia aniversarii reginei Elisabeta. Desi suverana a implinit 93 de ani in 21 aprilie, in mod traditional, sarbatoarea e marcata in a doua duminica a lunii iunie printr-o ceremonie, numita "Parada Steagurilor".

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…