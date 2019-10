Stiri pe aceeasi tema

- O strada din Paris poarta, de marți, numele Reginei Maria. Situata pe malul Senei, in apropiere de Turnul Eiffel, Promenada Regina Maria a Romaniei a fost inaugurata in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei, Principelui Radu și a numeroși oficiali romani și

- Astazi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a Romaniei” (in franceza: Marie de ROUMANIE, 1875-1938, Reine de Roumanie), pe o portiune a cheiului Senei, in fata Turnului Eiffel. Initiativa numirii unui spatiu din capitala Frantei dupa Regina Maria a apartinut Ambasadei…

- Un omagiu celei care in urma cu 100 de ani pleda cauza Romaniei la Conferința de Pace de la Paris și care a ramas in sufletele romanilor drept „Mama raniților” și „Regina Intregitoare”.O ceremonie aparte va avea loc marti la Paris, unde numele Reginei Maria va dainui in memoria orasului. Detalii, in…

- Alee cu numele ”Regina Maria”, vizavi de Turnul Eiffel This aerial view taken on September 17, 2019 over at the Parc Andre Citroen in Paris shows the river Seine, the Eiffel tower, and La Defense district. Thomas SAMSON / AFP La Paris, aleea de promenada de pe malul stâng al Senei, vizavi…

- Custodele Coroanei, Margareta, si principele Radu au participat marti, in contextul vizitei la Paris, la inaugurarea oficiala a "Promenadei Regina Maria a Romaniei", situata pe malul Senei, in proximitatea Turnului Eiffel, informeaza un comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRES. Potrivit…

- O porțiune de pe promenada Senei (din Quai Branly) va purta, incepand de azi, numele Reginei Maria. Propunerea a venit din partea Ambasadei Romaniei in Franța și a fost susținuta de Primaria Paris și de Grupul de prietenie din Adunarea Naționala Franceza.

