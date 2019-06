Stiri pe aceeasi tema

- Amal si George Clooney au primit familia fostului presedinte al Statelor Unite, Michelle si Barack Obama, la resedinta lor de langa Lacul Como, in Italia, potrivit news.ro.Barack si Michelle Obama au fost invitati speciali la un dineu de caritate organizat de Clooney Foundation for Justice.…

- Fostul presedinte american Barack Obama impreuna cu sotia sa Michelle si Sasha si Malia, fiicele lor, urmeaza sa soseasca vineri in Franta, intr-o saptamana de turism in regiunea Occitanie, scrie Le Parisien, conform news.ro.Familia Obama urmeaza sa soseasca vineri seara, la ora 21.30 (22.30)…

- 9 din 10 romani pleaca in cel puțin o vacanța in timpul anului, iar, dintre aceștia, 8 au calatorit in țara, conform unui studiu realizat la sfarșitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience, cu privire la comportamentul romanilor vis-a-vis de vacanțe. 80%…

- Mamele din mai multe țari ale lumii au sarbatorit, duminica, 5 mai, Ziua Mamei. Cu aceasta ocazie, fosta doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a postat pe Instagram un mesaj dedicat mamei sale. „Crescand, de fiecare data cand veneam de la școala cu o poveste de impartașit, mama era acolo cu o gustare…

- Barack Obama a postat, duminica, o fotografie alaturi de familia sa, ocazie cu care le-a urat tuturor catolicilor „Paște Fericit”. Paștele catolicilor a avut loc, duminica, 21 aprilie, iar familia Obama a decis sa le transmita un mesaj tuturor credincioșilor. In fotografia postata pe Instagram, Obama,…

- Aflata duminica la Londra pentru promovarea autobiografiei sale de mare succes "Becoming", Michelle Obama, a incantat mii de britanici, spunand anecdote despre intalnirea sa cu Regina Elisabeta a II-a. Fosta prima doamna a Statelor Unite a descris-o pe Suverana Marii Britanii drept o persoana "extraordinar…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a incantat mii de britanici duminica, spunand anecdote despre intalnirea sa cu regina Elisabeta a II-a, pe care a descris-o drept o persoana ''extraordinar de calda si de amuzanta'', si laudand diversitatea Londrei, in cadrul unui…

- Un roman stabilit in Marea Britanie a mers anul trecut in concediu in Italia, la Trento. Romanul a mers cu mașina lui de lux, un BMW X5, un automobil care le-a atras imediat atenția unor hoți. Aceștia, patru la numar, dintre care o femeie și trei barbați, s-au apropiat de barbat, l-au electrocutat,…