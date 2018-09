Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de aparate electrice Electroaparataj Targoviste (ELJ), controlat de fondul de investitii Broadhurst, a incheiat primele sase luni ale anului cu afaceri de 9,2 milioane lei, in crestere cu 3,4%, si un profit de 227.607 lei al societatilor integrate, potrivit raportului financiar consolidat…

- Producatorul de materiale de construcții Prebet a obținut in primul semestru o cifra de afaceri neta de 10,78 milioane lei, cu 6,73% mai mare decat cea de 10,10 milioane lei din perioada similara a anului trecut și și-a ameliorat profitabilitatea. Astfel, compania specializata in fabricarea produselor…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj Napoca a incheiat primul semestru al anului 2018 cu o cifra de afaceri de 116 milioane lei (aproximativ 25 milioane euro), in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2017, evolutie sustinuta de vanzarile din magazinelor de brand, in urcare cu 67%,…

- Un eveniment rutier s-a produs sambata in jurul orei 14 pe centura de ocolire a municipiului Gherla. La locul accidentului a intervenit poliția, ambulanța și pompierii. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autovehicule, un Ford inmatriculat in Botoșani și un Citroen inmatriculat…

- Producatorul de preparate din carne CIA Aboliv din localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj, controlat de antreprenorul Bogdan Ilie Daniel, a avut in 2017 o cifra de afaceri de peste 92 mil. lei (20,2 mil. euro), mai mult cu 19% fata de anul precedent, conform calculelor ZF facute pe baza datelor de…

- Iulia Papp e un barbt in varsta de 38 de ani din municipiul Gherla, care marti, 10 iulie s-a prezentat la I.M.L. Cluj pentru a-si scoate certificat medico-legal, dupa o bataie incasata in fata blocului, dupa ce doi agresori, tata si fiu, l-au “extras” chiar din fereastra si apoi l-au tocat marunt

- Producatorul de produse de panificatie Vel Pitar, liderul pietei locale, si-a bugetat pentru acest an investitii de 62 de milioane de lei (circa 14 mil. euro), suma ce va fi directionata inclusiv catre retehnologizarea fabricii din Cluj si intr-o noua unitate de productie in Bucuresti.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Ministerul Finantelor a propus scaderea la 3 milioane de euro, de la 10 milioane de euro, a plafonului minim de investitii necesar pentru ca o companie sa poata beneficia de ajutor de stat. Masura a fost propusa pentru a permite companiilor mici,…