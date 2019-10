Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, alte patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica, in zona localitatii Baltati din Iasi. Potrivit Politiei, accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a intors masina neregulamentar. Accidentul s-a prous pe DE 583, in zona localitatii Baltati. Oferta de…

- Un cetațean iraelian, in varsta de aproximativ 60 de ani, a murit in aceasta dimineața pe DN2 (E85) dupa ce a intrat cu mașina intr-un camion. Dupa impact, victima a ramas incarcerata in autoturism, potrivit stirineamt.ro. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:30, intre Roman și Falticeni, la kilometrul…

- Un accident grav s-a petrecut joi dimineta la Baltati. O autoutilitara a patruns pe contrasens si a lovit trei masini. Trei persoane au ramas incarcerate. Sunt si alte victime. Echipaje de prim ajutor si de la Politie sunt la fata locului. Accidentul s-a petrecut la ora 07:20. Drumul de la Baltati la…

- Un barbat de 50 de ani din judetul Dambovita care a sunat la 112 si a reclamat ca a fost lovit si talharit de un sofer care il luase la ocazie a fost amendat cu o mie de lei, pentru ca a alarmat fals autoritatile. Politistii au stabilit ca barbatului i-au cazut de fapt banii din buzunar, pe bancheta…