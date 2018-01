Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Boureanu Vaida e pregatita pentru patru copii! Vedeta Antenei 1 pare sa fi prins gustul maternitații și nu se mai satura de el. Deși am fi putut jura ca are viața grea – anul trecut a prezentat chiar și doua emisiuni, la un moment dat, iar acasa o așteptau o fetița și un baiat! -, abia așteapta…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante inalte,…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Anda Adam a facut anunțul despre cel de-al doilea copil, in direct la tv, unde a venit insoțita de fiica ei. Artista a recunoscut ca iși dorește un baiețel, cat mai curand. A doua zi de Craciun, Anda Adam a vorbit despre familie și despre urmatorul copil, care spera ea, va fi un baiețel. Anda Adam,…

- Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN3, la ieșirea din localitatea Viișoara. Cel puțin o victima este incarcerata, un ranit in stare de coma și alte doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, in urma coliziunii dintre doua autoturisme.

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Fara indoiala, ea este una dintre cele mai cool gravide de la Hollywood, iar asta a demonstrat și cu ocazia celui mai recent eveniment public la care a participat. Insarcinata in ultimul trimestru cu cel de-al treilea copil al sau, Jessica Alba a fost radianta la un eveniment la care a participat alaturi…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO: Dani și Razvan fac primul anunț important al semifinalei. Cei doi prezentatori anunța concurenții, care se alatura celor aleși de catre jurați. Primul ales de catre oamenii de acasa este Pierluca Salvatore, iar cel dintai eliminat este... Alina Mocanu. Prestația mai…

- Paula Chirila este o femeie divorțata, dar cu toate acestea are numai cuvinte de lauda la adresa celui care i-a fost partener de viața pana de curand. Actrița Paula Chirila a divorțat de curand de Marius Aciu , cel care i-a fost partener de viața mulți ani. Casnicia lor a fost incununata cu un copil,…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ...

- Este alerta in Harghita, dupa ce un autocar in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme, iar alte 7 sunt…

- Accident auto in Pietroșani, Argeș, cu un copil printre raniți. Sase persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc intre doua masini, in localitatea Pietrosani, judetul Arges, potrivit Mediafax . Soferul unei Opel Zafira a pierdut controlul…

- Denisa Dumitru este o tanara extreme de frumoasa si care pe langa frumusetea fizica se poate spune ca este implinita si datorita faptului ca tatal ei este unul dintre cei mai importanti afaceristi din Arges, Virgil Dumitru. Numai ca aceasta se pare ca este implinita si din punct de vedere sentimental.…

- O femeie a murit si alte patru persoane au fost ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E, in judetul Covasna. In urma accidentului, din cercetarile efectuate s-a stabilit ca viteza neadaptata la conditiile…

- Mos Nicolae nu i-a ocolit pe micutii Mirelei Boureanu Vaida, care se pare ca au fast si un pic nazdravani! Mama lor a postat o fotografie pe Instagram in care le-a aratat prietenilor virtuali darurile de la Mos. Mos Nicolae a fost darnic cu Vladimir si Carla! Mirela Boureanu Vaida a postat o imagine…

- Se anunta un nou copil in familia Pascu? Pepe a recunoscut de multe ori ca si-ar mai dori un copil si pentru ca are doua fetite, ar vrea un baiat, insa spune ca orice ar fi sa fie, va fi perfect. Intrebat despre cel de-al treilea copil, Pepe a oferit un raspuns amuzant.

- Horia Brenciu mai vrea un copil, așa ca i-a propus soției lui sa se gandeasca la acest lucru. Artistul a facut marturisirea in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”. Horia Brenciu și familia lui se pregatesc de sarbatori și așteapta cu nerabdare venirea Moșului Craciun. Horia Brenciu și Alice au patru…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati la un incendiu produs intr-o casa din Breaza, in cartier Podul Vadului. ISU a intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. La fata locului, au fost gasite doua persoane ranite, respectiv…

- Artistul și juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte și și-ar dori ca Moș Craciun sa ii asculte dorința de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Vlad Tir este considerat un mic geniu. Elevul in varsta de 16 ani, de la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ a reusit sa se califice la trei etape nationale ale olimpiadelor scolare, de unde s-a intors si cu trei medalii. Liceanul este acum in clasa a X-a, dar in primul an de liceu a obtinut medalia…

- Lidia Buble iubeste si este iubita de mai bine de doi ani. Aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Razvan Simion si se completeaza perfect. Cu siguranta cei doi se gandesc si la pasul cel mare, acela de a face un copil impreuna. Ei bine, imaginea postata de Lidia a pus pe ganduri…

- Dana Nalbaru si Dragos Bucur sunt ce mai recent cuplu care a decis sa infieze un copil. Chiar daca cei doi mai au impreuna doi copii, o fata de 10 ani si un baietel de 2 ani si 4 luni, iata ca dorinta de a face bine si de a mai avea un copil li s+a indeplinit.

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, scrie…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Un autoturism care circula catre Pitesti a lovit puternic din spate un alt autoturism, iar in urma impactului sase persoane au fost ranite. Cinci adulti au fost preluati de echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Arges si transportati la Spitalul Judetean din Pitesti. A…

- Mama unui baietel de cinci ani care a trecut peste un transplant de rinichi le-a multumit public parintilor unui copil din Iasi decedat dupa un accident rutier. Femeia si-a exprimat recunostinta pentru taria si bunatatea pe care parintii victimei le-au dovedit atunci cand au acceptat sa doneze organele…

- Este una dintre cele mai apreciate și nonconformiste artiste de la noi din țara insa atunci cand vine vorba de copii, se arata destul de deranjata de speculațiile care se fac pe aceasta tema, insa recunoaște ca iși dorește sa devina mama. Casatorita cu afaceristul Razvan Munteanu din Targu…

- Mirela Vaida, escapada in inima Ardealului. Prezentatoarea tv a postat pe contul de sociaizare o imagine, in acre apare alaturi de colegul ei, Andrei Ștefanescu. Mirela Vaida și Andrei Ștefanescu fac parte din spectacolul aniversar al Antenei 1 Transilvania, care implinește 18 ani. Mirela Vaida, escapada…

- Directorul turneului de la Paris, Guy Forget, a declarat, vineri, ca spaniolul Rafael Nadal si-a cerut iertare in fata sa de cel putin zece ori pentru faptul ca s-a retras din competitie inaintea sferturilor de finala. “Cu cateva zile inainte de turneu, agentul sau, Carlos Costa, m-a sunat ca sa…

- Moarte banala in satul Drasliceni din raionul Criuleni. Un copil de 11 ani a fost strivit mortal de un tavaluc care nivela pamantul de pe un stadion.Potrivit martorilor, in timp ce șoferul muncea, un grup de copii se agațau de tavaluc pentru a se plimba.

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o surpriza in timp ce se afla la locul de munca. Mirela Boureanu Vaida, care recent a comentat pe marginea infidelitații , este casatorita și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta este cea care a inlocuit-o pe Simona Gherghe la carma emisiunii „Acces…

- Mario Fabian Busuioc, din municipiul Medgidia, a obtinut titlul de cel mai frumos baiat din lume la concursul LITTLE MISS & LITTLE MISTER UNITED WORLD, Grecia 2017. Dupa ce a obtinut titlul de „Little Mister World Romania 2017”, Mario a participat la competitia internationala, care anul acesta s-a desfasurat…

- Simona Gherghe traiește cele mai frumoase clipe din viața sa, alaturi de micuța ei! Nu doar ca astazi a implinit varsta frumoasa de 40 de ani, dar, in același timp, a declarat ca este cea mai frumoasa aniversare a ei.

- Adepta a stilului de viața sanatos, Carmen Bruma se straduiește sa iși educe fiul , pe Vladuț, in acest sens, fara sa il priveze de micile placeri. Vedeta a fost surprinsa recent de cerința micuțului, care i-a solicitat ciocolata, deși nu vazuse acasa deliciosul desert. Carmen Bruma s-a straduit ca…

- VIOLATOR SI INCESTUOS… Catalin Baciu, de 37 de ani, care si-a violat propria nepoata (fata fratelui sau), de 13 ani, pe care a lasat-o insarcinata, a primit ieri sentinta de la judecatorii barladeni pentru fapta sa: 11 ani de inchisoare pe muchie, plus plata a 56 000 de lei, pentru daune morale acordate…

- Andrei Teodorescu, pustiul din Medgidia devenit vedeta peste noapte, dupa ce, la conferinta de presa a meciului FC Viitorul CFR Cluj 1 0, l a invitat pe Gica Hagi la ziua sa de nastere, face si el fotbal si este un suporter infocat al echipei constantene.Prima intrebare pe care a primit o Gica Hagi,…

- Mama lui Calin Geambașu rupe tacerea dupa ce f iul ei i-a adus acuzații grave. Femeia a facut primele declarații in cadrul unei emisiuni tv. Femeia neaga ca l-ar fi batut pe artist atunci cand era copil. „Sunt stupefiata de ce aud, dar nu are importanta, va veni momentul in care voi raspunde si eu.…

- Un studiu scoate la iveala o statistica alarmanta, fiecare al cincilea copil din Moldova are probleme de vedere. De cele mai multe ori, copiii sufera de miopie, astigmatism sau strabism. Datele au fost oferite de Centrul National de Management in Sanatate. La Centrul Oftalmologic Microchirurgia Ochiului…

- Peste 120 de persoane care au venit in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva au avut nevoie de ajutor medical pe parcursul zilei de sambata, iar 21 dintre acestea au fost transportate la spital, au informat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Potrivit…

- Cladirea Europa, situata pe rue de la Loi, in centrul cartierului european, in fata sediului Comisiei, a fost inaugurata in decembrie 2016, dupa o serie de intarzieri. Un prim summit european a avut loc in ea in ianuarie.

- Spunea candva George Enescu, ca “muzica porneste de la inima si se adreseaza inimilor”. Mai ales cand porneste de la inima de copil… Si nu orice fel de copil, ci unul talentat! Așa ne-am gandit si noi cand am alcatuit prima echipa de productie muzicala din Romania, exclusiv dedicata copiilor! Mai exact,…

- Prințul Harry și iubita lui, Meghan Markle, iși vor anunța, in curand, logodna. Cel puțin așa susține presa birtanica, care jubileaza la gandul ca vor avea, in curand, o noua nunta regala. Harry, alaturi de Meghan și de mama acesteia Mai mult, se pare ca cei doi, care se iubesc de circa un an, s-au…

- O tânara în vârsta de 24 de ani, gravida în noua luni, a adus pe lume un copil mort, dupa ce medicii din maternitatea Negrești-Oaș ar fi lasat-o sa zaca o noapte întreaga, în dureri cumplite.

- Cel putin 13 persoane au fost ucise miercuri în Mexic, dupa ce politia a folosit forta pentru a pune capat unei revolte care a izbucnit într-o închisoare din nordul tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Șase din zece britanici vor ca premierul Theresa May sa ramana in funcție pana la finalizarea Brexit-ului, a relevat luni un sondaj de opinie ORB realizat pentru The Telegraph, potrivit Reuters. Sondajul, realizat în weekend-ul de dupa discursul lui May la conferința anuala a…

- Sute de mii de turisti viziteaza in fiecare an cele mai populare bai sarate din Transilvania, Baile Figa, zona devenind neincapatoare pentru numarul foarte mare de oameni care ii trec pragul si care au auzit de proprietatile curative ale apei si a namolului sarat de la Figa, despre care specialistii…

- Elevii Gimnaziului ”Elena Cuza” Vaslui au participat la un concurs de postere dedicat Zilei Educației, care a avut ca tema ”Un copil educat e un om caștigat”. Profesoara Doina Manolachi a ținut sa marcheze Ziua Educației in cadrul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” printr-un concurs de postere cu tema ”Un…