- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata ucisa de Gheorghe Dinca, a afirmat ca ramașițele umane gasite la marginea unei paduri din Caracal nu au fost analizate inca de legiști. Alexandru Cumpanașu spune ca acea cutie cu oseminte nici macar nu a fost deschisa, deci in nici un caz nu se poate stabili la acest…

- Criminologul Dan Antonescu a facut declaratii cu privire la descoperirea facut astazi de anchetatori, in padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca. Potrivit acestuia, este un pas foarte important in ancheta.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, este hotarat sa afle ce s-a intamplat cu nepoata lui de doar 15 ani, dar și sa-i pedepseasca pe vinovații de decesul ei, motiv pentru care a anunțat ca va solicita o expertiza internaționala a ramașițelor identificate la Caracal dupa ce ministrul Justiției…

- Unchiul Alexandru Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a anunțat pe Facebook ca va cere și o expertiza internaționala in cazul oaselor gasite de anchetatori in casa criminalului din Caracal. Mesajul lui Cumpanașu vine in condițiile in care IML a confirmat, vineri seara, ca oasele ridicate din casa lui Gheorghe…

- Joi dimineața, 1 august, Gheorghe Dinca a fost adus la IML, pentru expertiza psihologica, dupa ce a acuzat ca a fost batut de anchetatori. Evaluarea medico-legala psihatrica o vor face experții Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici”. Deocamdata nu s-a stabilit daca individul va fi…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…

- Mai dura decat povestile filmelor de groaza, realitatea te infioara cateodata.Un fost mecanic din Caracal, Gheorghe Dinca zis “Popicu” a ucis cu sange rece o tanara de doar 15 ani Ramașițe umane arse au fost gasite in locuința acestuia din Caracal, percheziționata vineri la șase dimineața, dupa dispariția…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.