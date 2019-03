Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 15 persoane, printre care cel putin patru fosti sefi din politie aflati la originea unui rasunator scandal de coruptie din 2013 care i-a vizat pe apropiati ai actualului presedinte Recep Tayyip Erdogan, scrie agerpres.ro.

- In martie 2018, o eleva de gimnaziu din județul Vaslui a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce a fost taiata cu un cuțit, chiar in școala, de un fost iubit care a vrut sa i-l infiga in inima. Agresorul a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare, insa fata și familia ei sunt tot sub teroare.…

- Florin Buliga, barbatul care si-a ucis copiii si sotia in somn, in urma cu aproape un an, a fost condamnat pe viata, decizia fiind luata, joi, de magistratii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov. Sentinta nu e definitiva. Magistratii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov au decis, in…

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divortat si se pare ca separarea e benefica doar pentru ea, nu si pentru el. De cand e singurel si sustine ca nu are o relatie cu Sandra, asistenta blonda, Tuncay Ozturk nu isi poate face iubita. Fostul sot al Andreei Marin sustine ca nu mai…

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divorțat, iar pana acum, medicul a fost destul de reținut in detalii despre viața personala. Deși a fost surprins in compania mai multor tinere, acesta a refuzat pana acum, sa comenteze subiectul. "Am tot incercat sa evit intrebarea asta. Sigur…

- Trei din zece romani din mediul urban se declara fericiți, iar doi din zece se considera nefericiți. Relațiile cu persoane apropiate (familie, copii sau prieteni) reprezinta principalul motiv de fericire pentru 57% din locuitorii de la oraș, potrivit unui studiu pe tema fericirii facut de compania de…

- Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret destul de cunoscut la noi a fost rapus de o boala cumplita. Este doliu in lumea muzicii populare, dupa ce un cantaret a murit la varsta de 31 de ani. Este vorba despre Ionel Lucian Sipos, care era si directorul unui ansamblu cunoscut. Familia…