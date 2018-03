Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar ultimele imagini cu indragita cantareața de muzica populara i-au speriat pe fani. Ce se intampla in aceste momente cu marea artista, cat de grava este starea ei.

- Michael Schumacher, de sapte ori campion mondial in Formula 1, a suferit grave leziuni ale creierului, dupa un accident la schi, petrecut in Alpii Francezi, in decembrie 2013, scrie dailystar.co.uk.Pilotul german a fost plasat in coma indusa medical, timp de sase luni, dupa care a fost…

- Au trecut mai bine de trei ani de cand Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial de Formula 1, a suferit leziuni grave ale creierului, dupa un accident la schi ce a avut loc in Alpii Francezi, in decembrie 2013. Deși au trecut atația ani, familia nu a oferit informații despre starea acesteia.

- Ionela Prodan se afla in stare critica, iar medicii nu au vesti deloc bune despre starea de sanatate a cantaretei. Artista a fost internata din nou acum cateva zile, iar medicii spun ca are probleme foarte grave la pancreas si la ficat. Mai mult, familia Ionelei Prodan se asteapta la ce este mai rau.…

- Familia lui Michael Schumacher este devastata intrucat șansele fostului pilot de Formula 1 de a-și reveni sunt foarte mici deși medicii au facut tot posibilul de-a lungul acestor ani. Cu toate astea, rudele au decis sa expuna colectia impresionanta de masini a acestuia la salonul Motorworld din Koln,…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Deși sfarșitul anului 2017 nu l-a prins intr-o stare de sanatate foarte buna pe Ion Iliescu, lucrurile par a intra pe fagașul normal. Iliescu se simte mai bine ca oricand, fapt confirmat chiar de soția acestuia, Nina Iliescu. O entorsa a fost cea care i-a dat batai de cap lui Ion Iliescu in luna decembrie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6581 lei pentru un euro, in scadere cu 0,44 bani (-0,09%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6625 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Adina si Alexandru Bourceanu fomeaza unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea fotbalului. Chiar daca cei doi sunt impreuna de multi ani, dragostea si sentimentele dintre ei sunt mai puternice pe zi ce trece.

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului…

- Mihai Nesu a implinit, recent, 35 de ani, iar una dintre persoanele care ii sunt apropiate, Andreea Ogararu, sotia fostului international George Ogararu, a dat vestea cea buna. Mihai Nesu, marturisiri CUTREMURATOARE despre DRAMA VIETII SALE. "Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa..."…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Madalin Ionescu a renuntat la televiziune si s-a dedicat familiei si propriilor afaceri. Dupa ce a luat decizia sa nu mai apara pe “sticla”, ex-prezentatorul TV a lasat deoparte si tutunul. A

- Simona Halep a luat o pauza incepand cu 27 ianuarie, atunci cand a pierdut finala de la Australian Open, impotriva Carolinei Wozniacki. Teoretic, romanca ar trebui sa evolueze la Qatar Total Open (12-17 februarie), insa prezenta ei pe teren e, deocamdata, sub semnul intrebarii.Simona Halep…

- Simona Halep, locul 2 mondial, nu va evolua pentru Romania in jocul Canada, din Fed Cup, fiind nerefacuta dupa accidentarea suferita la Australian Open. Astazi, romanca a oferit detalii in privința starii sale de sanatate.

- Michael Schumacher a suportat mai multe operatii, a fost in coma indusa, internat in mai multe clinici, iar acum se afla la domiciliul sau, transformat intr-un adevarat spital. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL Pentru a acoperi costurile,…

- De mai bine de patru ani, fanii lui Michael Schumacher din intreaga lume spera la o minune in ceea ce-l privește pe multiplul campion mondial al Fomulei 1, ce a suferit, in decembrie 2013 un grav accident la schi.

- Un anunt surpriza da sperante cu privire la starea de sanatate a fostului campion de Formula 1, Michael Schumacher. Un cunoscut medic din Germania sustine ca starea acestuia s-ar putea imbunatati vizibil.

- Starea lui Michael Schumacher nu se imbunatațește deloc, insa un medic german susține ca fostul campion de Formula 1 iși poate reveni parțial. "Potrivit unui studiu facut in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti isi recapata constienta dupa patru ani. Multi revin la viata lor si isi vad copiii si…

- Ecaterina Andronescu spune ca familia ei a trecut prin momente complite, iar una dintre cele mai grele situații a fost reprezentata de momentul in care a fost chemata la Direcția Naționala Anticorupție, iar toate televiziunile naționale o așteptau acolo. "Mi-e foarte greu ca m-ați pus sa…

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania a trecut prin clipe dramatice. Demnitarul din tara vecina a fost ranit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea. Accidentul a avut loc pe DN5, in judetul...

- Ultimele vesti despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher! Daca pana acum nimeni nu ii mai dadea nicio sansa, profesorul Mark Oberman susține ca fostul pilot de curse ar putea sa isi revina!

- Fostul fotbalist Pele, in varsta de 77 de ani, si-a anulat o deplasare la Londra in acest weekend, dar unul dintre asistentii sai a dezmintit ca ar fi fost spitalizat, informeaza AFP. Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea…

- Carles Puigdemont a afirmat ca, datorita noilor tehnologii, poate conduce Catalonia de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press. Anunțul lui Puigdemont…

- Unul din medicii care l-au supravegheat pe fostul pilot de Formula 1 facedezvaluiri despre starea de sanatate a acestuia. Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi. In urma tragicului accident fostul pilot de Formula…

- Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, a suferit pe 29 decembrie 2013, un accident la schi, iar de atunci se afla intr-o stare grava. Profesorul Mark Oberman susține ca de-a lungul timpului, Schumacher a avut momente in care și-a recapatat cunoștința. Stirea care face inconjurul lumii.…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Dan Gurney, unul dintre pionerii din Formula 1, a murit, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari piloti de Formula 1 din anii ’60. Anuntul mortii sale a fost facut chiar de sotia lui, Evi, care a dat un comunicat presei. Dan Gurney a fost primul care a celebrat deschizand o sampanie…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Da, da, ai facut de-a lungul timpului multe to-do list-uri cu ceea ce vei face de la început de an. Câte dintre rezolutiile de la început de an au fost bifate si scrise si pe lista de realizari la final de an? Ei bine, tocmai pentru a-ti atinge obiectivele propuse,…

- Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi si in urma caruia fostul pilot de Formula 1 a suferit rani grave in zona capului si a intrat in coma.

- Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen, sustine ca sunt sanse destul de mari ca Michael Schumacher sa isi revina din starea in care a ramas dupa teribilul accident de schi din urma cu patru ani. Michael Schumacher, la PATRU ANI de la ACCIDENT.…

- Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuința familiei sale din Elveția, sunt singurele informatii date publicitatii. Cu toate acestea, fanii campionului insista sa știe detalii iar faptul ca informațiile nu sunt publice sporesc apetitul pentru ele. Ultimul anunț oficial…

- Michael Schumacher, patru ani in coma. Pe 29 decembrie 2013, germanul s-a accidentat la schi, iar de atunci nu și-a revenit. Dupa patru ani, publicul a ramas doar cu doua hastaguri: #KeepfightingMichael și #KeepfightingSchumi. De la reședința familiei Schumacher nu razbat informații oficiale despre…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…