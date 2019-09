Mario Iorgulescu se zbate inca intre viața și moarte pe un pat al Spitalului Elias, in vreme ce Dany Vicol, victima sa, a fost inmormanat pe 12 septembrie.

Mario Iorgulescu era RECIDIVIST. Fiul sefului LPF a mai distrus doua MASINI DE LUX

Medicii sub a caror ingrijire se afla fiul sefului LPF, Gino Iorgulescu, au anuntat in ultimele zile ca starea tanarului este in continuare grava, iar șansele de supraviețuire sunt minime. Lui Mario Iorgulescu ii cedasera organele, astfel ca doctorii au decis sa il treaca pe dializa.

