Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost gasit spanzurat intr-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Chimiei din Iași, in complexul River Towers. Tanarul a fost descoperit in stare de putrefacție, intr-un dulap, spanzurat de bara de umerașe, a notat bzi.ro. Nu se știe ce motive l-au impins pe acesta…

- Incep rafuielile in PSD Iasi. Intr-o conferinta de presa anuntata pe ultima suta de metri, primarul din Schitu Duca i-a cerut demisia lui Maricel Popa din fruntea organizatiei judetene Iasi in urma rezultatului slab la alegerile europarlamentare. "Maricel Popa cu 14- nu poate pregati alegerile prezidentiale…

- Audrey Phillips, 85 de ani, a fost casatorita cu Glyn timp de 64 de ani, dar nu a știut ca el are o viața dubla și ca lucreaza, de cand avea 13 ani, pentru Serviciile secrete britanice. Femeia a descoperit adevarul dupa ce soțul ei a murit in anul 2015, cand a facut ordine printre acte și a descoperit…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca deputatul ALDE Varujan Vosganian a gasit o scuza “puerila“ cand a plecat de la evenimentul PSD de la Iasi, la care a fost prezent si Liviu Dragnea, adaugand ca el n-a fost invitat saptamana trecuta la un eveniment...

- Liviu Dragnea a ajuns la Iași intr-una dintre cele mai ostile deplasari din campania pe care a avut-o in ultima perioada in Moldova. In piața din fața Teatrului Luceafarului au fost peste 400 de ieșeni care, ținuți departe de gardurile jandarmilor, au strigat lozinci impotriva conducerii PSD, cel mai…

- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri au anuntat prezenta la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica vizeaza confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului.

- Libertatea publica astazi, in urma unui parteneriat cu inițiativa jurnalistica independenta Dela0.ro, o ampla analiza a cazului lui Danuț Silica. Copilul de trei a cazut pe 15 aprilie in fosa septica din curtea școlii, iar jurnaliștii Diana Oncioiu și Vlad Stoicescu au fost la fața locului, au contactat…

- „Primaria a dispus efectuarea unei anchete cu privire la evenimentul tragic ce a avut loc in urma cu doua zile. Familia baietelului a fost ajutata cu o suma de bani pentru inmormantare. Nu ne pronuntam asupra aspectelor de ordin juridic, acestea fiind atributele organelor de ancheta penala, care vor…