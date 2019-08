Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, și copiii acestora, doi barbați și o femeie, au parasit joi sediul central DIICOT, dupa aproape 9 ore de audieri.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, dupa audieri, ca familia lui Dinca a facut scandal, iar soția monstrului din Caracal…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca s-au prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiati in cazul de la Caracal. Sotia lui Gheorghe Dinca a venit la DIICOT insotita de doi barbati si o femeie, care s-au imbrancit cu jurnalistii. La sediul DIICOT s-a prezentat si Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Avocatul familiei Melencu a decalrat marti ca mandatul de perchezitie existent in cazul cercetarilor de la Caracal nu este suficient si ca vor cere in curand prelungirea acestuia pentru continuarea cercetarilor din teren.Acesta mai spune ca dosarul ar avansa rapid in sensul in care cercetarile…

- Dupa ce Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, și-a argumentat opinia cu privire la Gheorghe Dinca, solicitand sa fie pazit, ca sa nu fie ”sinucis”, avocatul Mihai Dragan a intervenit și a cerut probe, acuzandu-l ca a mai facut și afirmații cu privire la ”plantarea de probe”. ”Sunt chestiuni…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat miercuri ca este falsa informatia aparuta pe surse potrivit careia familia Luizei a depus o cerere la DIICOT in dosarul anchetei in cazul din Caracal prin care solicita daune morale in valoare de 300.000 de euro.„Nu am cerut (daune, n.r.). Sunt…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat miercuri, la scurt timp dupa ce intrat in curtea lui Gheorghe Dinca alaturi de anchetatori, ca procurorul de caz a dat telefon si a cerut ca avocatul sa nu mai participe la cercetarile efectuate de autoritati.„Dupa ce am fost inauntru, unde se…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat marti ca din declaratiile date in ancheta reiese ca familia a primit dupa disparitia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizeaza un singur inculpat, pe Gheorghe Dinca.„Din declaratiile date se intrevede…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…