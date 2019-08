Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ore intregi de cand familia lui Gheorghe Dinca este audiata la DIICOT. Conform unor informații aparute pe surse și citate de Romania TV, unul din fiii lui Gheorghe Dinca este suspectat ca in tinerețe ar fi plasat fete unor rețele de prostituția. Asta a reieșit, susține sursa citata, din declarațiile…

- INML a finalizat, vineri seara expertiza ADN asupra oaselor gasite in liziera aflata la trei kilometri de casa lui Gheorghe Dinca. Raportul a fost inaintat DIICOT, insa pana la aceasta ora nu a fost facut public. Pe data de 5 august, anchetatorii au gasit intr-o padure de langa Caracal un sac cu fragmente…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost audiați la Poliția Caracal joi dimineața. Surse din ancheta spun ca s-ar fi decis refacerea audierilor in cazul Caracal. Tot joi dimineața, la Poliția Caracal este audiat și criminalul Gheorghe Dinca. Dupa audierile de la Caracal, Gheorghe Dinca va fi dus la DIICOT…

- Avocatul familiei Luizei Melencu face declaratii uluitoare. El a declarat marti ca Gheorghe Dinca primeste sfaturi despre cat si ce anume sa declare in fata anchetatorilor. ”El are o tehnica bine stabilita, cineva il invața, cred ca in timp util, nu știu, o sa vedem cu cine are el contact, cine il invața.…

- Contradictii uriase, bulibaseala si incertitudine in ancheta de la Caracal privind disparitia Alexandrei si Luizei. La 8 zile de cand Alexandra a fost rapita si la patru zile de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete, anchetatorii se contrazic in declaratii si nu au nimic cert.…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Ipoteza-șoc lansata de criminologul Dan Antonescu in legatura cu Gheorghe Dinca. Este un criminal in serie care a facut și alte victime in afara de Luiza și Alexandra, a susținut specialistul intr-o intervenție la un post de televiziune. In plus, Antonescu crede ca Gheorghe Dinca nu avea timpul fizic…

- Romania se afla ultimul loc in UE in ceea ce priveste serviciile publice digitale, este mult sub media UE in ceea ce priveste nivelul competentelor digitale si are cel mai scazut nivel de utilizare a serviciilor de internet (servicii bancare, cumparaturi, muzica), desi se situeaza pe primul loc in UE…