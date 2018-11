Familia lui Chris Cornell îl dă în judecată pe medicul muzicianului Familia muzicianului Chris Cornell il acuza pe medicul Robert Koblin ca i-ar fi prescris cantarețului cantitați exagerate de medicamente care i-au provocat tulburari mintale din cauza carora rockerul s-a sinucis. Medicul lui Chris Cornell i-ar fi prescris medicamente care i-ar fi provocat tulburari mintale Medicul Robert Koblin este acuzat ca i-ar fi prescris lui Chris Cornell „in mod neglijent și repetat” medicamente care i-ar fi provocat tulburari mintale și i-au afectat judecata, determinandu-l sa aiba comportamente periculoase, fapt care l-ar costat viața, potrivit documentelor depuse in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Familia rockerului Chris Cornell, regretatul solist al trupei Soundgarden, l-a dat in judecata joi pe medicul acestuia, acuzandu-l ca a contribuit la sinuciderea starului grunge prin prescrierea in mod eronat a unor medicamente psihotrope, informeaza AFP. Chris Cornell, o legenda a scenei…

- Chris Cornell, voce recognoscibila a scenei grunge din Seattle, s-a sinucis pe 18 mai 2017 in camera sa de hotel dupa un concert la Detroit, la varsta de 52 de ani. In urma autopsiei, au fost gasite in organism medicamente, intre care si barbiturice. In plangerea depusa la tribunalul Los…

