- Ilie Balaci s-a stins azi dimineața, in jurul orei 9.30, la doar 62 de ani . „Minunea Blonda” venise la Craiova pentru a asista la meciul din aceasta seara, CSU Craiova – FCSB, dar a murit in brațele mamei sale. Balaci a fost la un chef in oraș și a stat pana la ora 4 dimineața. S-a trezit puțin dupa…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a lui Ilie Balaci, a dezvaluit ca a vorbit aseara cu tatal ei, iar acesta era bine, nu trada nicio problema. „Minunea Blonda” a Craiovei se temea de moarte. „ Dumnezeu așa a vrut, sa-l ia repede și tanar . Aseara era bine. Sunt șocata, chiar nu știu ce pot sa zic, nu am…

- Ducesa de Sussex s-a bucurat alaturi de prințul Harry de o zi pe plaja, alaturi de o comunitate de surferi „OneWave”. Ținuta fostei actrițe a fost degajata, pe masura evenimentului la care a participat. Meghan Markle a purtat, in cea de-a patra zi a turneului din Australia, o rochie in dungi, cu umerii…

- Decesul lui Ilie Balaci a indoliat intreaga lume a fotbalului . Flavius Stoican, unul dintre finii lui Ilie Balaci, e devastat de durere dupa pierderea nașului sau. „A fost un om cu suflet mare, a fost omul care m-a placut de cand aveam 13 ani, iar la 14 ani m-a debutat in fotbalul profesionist. Si-a…

- Actualul capitan al echipei Universitatea Craiova, Alexandru Mitrita, a scris pe contul sau de Instagram ca nu il va uita niciodata pe fostul mare fotbalist Ilie Balaci, decedat duminica, la varsta de 62 de ani. ''In urma cu doar doua zile am avut sansa de a sta de vorba cu cel mai mare fotbalist…

- Fostul fotbalist de legenda al Universitatii Craiova, considerat unul dintre cei mai mari sportivi din istoria fotbalului romanesc, a parasit aceasta lume duminica dimineata. Ilie Balaci avea 62 de ani, impliniti luna trecuta. Din cate se pare, fostul fotbalist ar fi fost rapus de un stop cardio-respirator,…

- Ilie Balaci a murit in aceasta dimineața din cauza unui infarct. "Minunea Blonda" avea 62 de ani. Gazeta Sporturilor va prezinta ultimul interviu amplu cu fostul mare fotbalist al Universitații Craiova. Se intampla in urma cu doi ani, cand Gazeta a realizat un supliment special cu ocazia aniversarii…

- Nicolae Ivan, fost component al Universitații Craiova, a murit azi, in luna in care ar fi implinit 76 de ani. Nascut la București pe 28 august 1942, Ivan a ajuns la Universitatea Craiova in anul 1965 și a jucat in Banie pana in 1974. In locul sau, la mijlocul terenului, a venit Ilie Balaci.