Familia lui Andrei Stoica. Cine l-a asteptat acasa dupa ce s-a intors de la Exatlon

- Cum a fost primit Andrei Stoica la revenirea in țara, dupa ce a parasit Exatlon. Cei doi copii ai sai, Albert și Alex, in varsta de 4, respectiv 2 ani, soția sa, Andra, parinții, fratele sau, Bogdan Stoica, rude și prieteni, inarmați cu un banner urias cu momente din competitia “Exatlon” l-au asteptat…

- Sportivul britanic Mo Farah, multiplu campion mondial si olimpic, afirma ca a fost victima comportamentului rasist al unuia dintre angajatii de paza de la un aeroport din Germania. Farah a postat, marti, pe Instagram, un filmulet cu mesajul: "Trist sa vad comportament rasist in aceasta zi si in aceste…

- Sportivul britanic Mo Farah, multiplu campion mondial si olimpic, afirma ca a fost victima comportamentului rasist al unuia dintre angajatii de paza de la un aeroport din Germania. Farah a postat, marti, pe Instagram, un filmulet cu mesajul: “Trist sa vad comportament rasist in aceasta zi si la aceasta…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, județul Vaslui, a locuit…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.

- Scriitorul si sociologul Stelian Tanase a fost prezent la Oradea pentru o lansare de carte in noua locatie a librariei R&R, si pentru o conferinta in sala mare a Primariei Oradea. Cea dintai a fost prilejuita de cartile „Nocturna cu vampir. Opus1” si „Dinastia”, ambele scoase la…

- Florin Stelian Gheorghe a fost gasit inconstient in curtea casei parintesti din comuna damboviteana Matasaru. Disperate, rudele au sunat la 112, iar sportivul a fost dus de urgenta cu ambulanta la spitalul din Gaesti.In ciuda eforturilor medicilor, sportivul nu a mai putut fi salvat, miercuri…

- Romanul care a navigat singur in Oceanul Atlantic 71 de zile s-a intors la cei dragi. A indurat vreme rea, a reparat barca de nenumarate ori si a avut momente in care nu a stiut daca va ramane in viata. A izbutit insa si acum are un vis si mai mare: sa faca inconjurul lumii.

- Liviu Varciu a ajuns in sfarsit acasa la fetele lui! Dupa ce a stat cateva zile in Belgia, prezentatorul Tv s-a intors acasa si imediat a facut un gest cu care a convins pe toata lumea cu privire la grija si iubirea pe care i-o poarta fiicei lui, Anastasia.

- Ion Oncescu s-a retras definitiv de la Exatlon, din cauza problemelor grave de sanatate. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar in cele din urma, medicii i-au interzis sa mai continue competiția. Cosmin Cernat a facut anunțul luni seara. Ionut Oncescu, cel care se retrasese temporar din concurs…

- Varujan Vosganian a spus ca a apelat la paza aeoportului pentru a fi lasat in pace. Insa, surpriza a continuat in aeronava care il aducea la București. "Am trait-o și pe-asta!!! Astazi am fost la Iași, in colegiul meu electoral. Și, ca de obicei, m-am intors cu cursa Tarom de șapte…

- Polițiștii hunedoreni au fost sesizați ieri de un barbat in varsta de 50 de ani, din Petrila, cu privire la faptul ca fiica concubinei sale, HERESTEȘAN ANDREEA-VOICHIȚA (foto), in varsta de 16 ani, din Petrila, in data de 11 februarie, in jurul orei 22.30, a plecat de la domiciliu, in timp ce ei dormeau,…

- "Exatlon" a mai trimis acasa inca un concurent din echipa “Razboinicii”. Bogdan a ajuns in tara dupa ce dorul de casa l-a determinat sa renunte la competitia din Republica Dominicana. Parintii si prietenii l-au asteptat cu nerabdare la aeroport. A

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- In seara zilei de ieri, 7 februarie, la Chisinau a avut loc premiera unicului film artistic din Moldova care, cu 25 de ani in urma, a fost nominalizat la Cannes, dar despre care Moldova nu stie aproape nimic. Si asta pentru ca, in urma mai multor incidente neplacute, filmul a disparut, iar singura copie…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Ei spun ca in fiecare poveste gasiți o poveste de dragoste. Ei nu va spun ca povestea de dragoste in cauza nu este intotdeauna romantica. De fapt, atunci cand povestile de dragoste implica inșelaciune și divorț, ele pot deveni chiar neplacute – și aceasta este una din povestike care o duc la nivelul…

- Simona Halep a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care le mulțumește organizatorilor de la Australian Open pentru experiența petrecuta la Melbourne. "Mulțumesc Melbourne pentru 2...

- Femeia care traia de saptamani bune in gara din Craiova s-a intors acasa, in comuna gorjeana Turburea. Primarul Ion Birca a trimis o masina sa o ia, dupa ce a vazut povestea la televizor. Femeia spune ca a plecat de acas...

- Simona Halep s-a intors acasa dupa turneul de la Melbourne. Au fost doua saptamani de meciuri extenuante, care au ținut cu sufletul al gura romanii de pretutindeni și fanii din intreaga lume.

- De cand a aflat ca este insarcinata, Laura Cosoi este rasfatata de toata familia. Actrita este nerabadatoare sa isi stranga in brate copilul, asa cum intreaga familie abia asteapta sa faca cunostinta cu micuta.

- Catalin Maruța implinește 40 de ani maine, 27 ianuarie. Un prag dificil, care pentru mulți barbați inseamna debutul crizei varstei mijlocii, dar care pe el nu-l sperie, pentru ca, ne-a marturisit prezentatorul de la PRO TV, și-a trait din plin tinerețea și s-a așezat la casa lui cand era pregatit pentru…

- Ionuț Balan și-a pierdut degetul mic la serviciu, in urma unui accident. A mers imediat la spital. "Am bagat degetul in gheata, am zis ca pot sa-l recuperez. M-am dus la urgenta, cei de la urgenta l-au pus deoparte ca nu era medicul plastician de garda, m-au curatat putin si m-au trimis acasa,…

- O minora in varsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava.

- Andra si sotul ei par sa formeze cuplu perfect, dar nu tot timpul lucrurile functioneaza minunat in familia lui. Asa cum insasi vedeta a marturisit, apar des si certuri, provocate de parerile diferite pe care fiecare dintre cei doi le au.

- Andrei Stoica, campionul mondial la Superkombat, are o soție foarte frumoasa, cu care formeaza un cuplu perfect. Luptatorul Andrei Stoica are o familie extrem de frumoasa alaturi de soția sa, Andra, și de copiii lor . Andrei Stoica este acum implicat in show-ul „Exatlon” , de la Kanal D, filmat in Republica…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Clubul din Buenos Aires a anunțat pe Twitter: "Bienvenido, Carlitos. Tevez s-a intors acasa". A 3-a oara cand joaca pentru Boca Juniors. Aici a crescut Carlos Tevez, la centrul de juniori galben-albastru. Aici a debutat in fotbal, pe efervescenta Bombonera, la doar 17 ani, in 2001. Aici s-a intors,…

- NECAZ… Sicriul cu trupul neinsufletit al barbatului din Vetrisoaia, ucis in Irlanda chiar in pragul sarbatorii de Craciun, a fost adus acasa. Familia inca asteapta ca anchetatorii sa faca lumina in acest caz. Nu se stie deocamdata in ce imprejurari barbatul si-a pierdut viata. Familia sa inca nu stie…

- O familie din Zimbabwe este blocata de doua luni pe un aeroport din Bangkok. Acest caz a devenit viral in intreaga lume, dupa ce patru adulți impreuna cu patru copii nu se mai pot intoarce acasa. Acest caz i-a impresionat pe thaliandezi in perioada sarbatorilor, insa nu exista soluții pentru a ii…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- Alexia si Marios Fresh formeaza un cuplu tare frumos si profita de fiecare moment pe care il au impreuna, pana va veni momentul despartirii. Ei bine, Craciunul se pare ca nu i-a prins impreuna, fiica Andreei Esca fiind plecata din tara. Ca sa se revanseze, aceasta s-a intors acasa cu un cadou inedit…

- Familia femeii o cauta si cere ajutorul clujenilor pentru a o gasi. “Daca ați vazut-o pe doamna din fotografie sau aveți cunoștința despre locul în care se afla, sunteți rugați sa sunați urgent la Poliție sau sa luați direct legatura cu noi: 0741146600. Doamna Mariana, are…

- O femeie, în vârsta de 70 de ani, a disparut de acasa, miercuri dimineața, de e strada Brateș, din Cluj-Napoca, în cartierul Manaștur.Familia clujencei o cauta cu disperare și cer ajutorul cetațenilor pentru a o putea gasi.”Daca ați vazut-o pe doamna din…

- Tara Leigh Calico, o tânara în vârsta de 18 ani din Belen, New Mexico, obișnuia sa se plimbe în fiecare dimineața cu bicicleta. Într-o zi, a simțit ca este urmarita de un șofer, dar a ignorat acest lucru. Câteva zile mai târziu, când Tara a ieșit…

- Procurorii s-au temut degeaba. Primarul suspendat, Dorin Chirtoaca, s-a intors in țara și și-a dat pașaportul autoritaților. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de avocata acestuia, Tatiana Iovu.

- Inspectoratul Județean de Poliție Timiș a informat astazi ca Sofia Loredana Pașcuța, soția lui Adrian Pașcuța, șeful Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, a revenit acasa. S-a intamplat chiar vineri, cand dispariția femeii a devenit publica. Vineri, 15 decembrie, IPJ anunța ca…

- Va reamintim, femeia a fost data disparuta inca din 12 decembrie, cand mama ei a anunțat poliția, dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors. Ea povestea ca Sofia-Loredana Pașcuța a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani.…

- Un barbat din Campina și-a gasit fiul spanzurat intr-o padure de la marginea orașului. Cel care și-a pus capat zilelor este un tanar de 33 de ani. Familia il cauta neincetat, dupa ce a disparut de acasa. Descoperirea infioratoare a fost facuta de tatal tanarului. Barbatul și-a gasit fiul spanzurat intr-o…

- Ceremonie impresionanta de primire, pentru ultima oara, a Regelui Mihai acasa. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui a fost adus, miercuri dimineata, in Romania. Sicriul cu corpul Majestatii Sale va fi dus la Castelul Peles.

- Timp de trei zile, romanii care vor sa ii aduca un ultim omagiu Regelui Mihai I o pot face la Palatul Regal din Capitala. Sicriul regelui a fost adus miercuri in tara, slujba de inmormantare urmand sa aiba loc sambata la Curtea de Arges. Pana atunci Sicriul cu trupul neinsufletit al ultimului monarh…

- Regele Mihai I al Romaniei, care s-a stins din viața pe 5 decembrie, in locuința sa din Lausanne, Elveția, va fi adus astazi in țara. Aeronava care a transportat sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații Sale a aterizat ateriza pe Aeroportul Otopeni, la ora 11.00. Trag colopotele in bisericile din…