- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Asta este concluzia anchetatorilor, dupa primele cercetari. Jurnalistul a fost gasit mort in locuința sa, dupa mai bine de 12 ore de la deces. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- Au aparut primele imagini de la locuința lui Andrei Gheorghe, care a murit la varsta de 56 de ani. Primele cercetari arata ca acesta ar fi suferit un stop cardiorespirator. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- Marți iși deschide porțile Cleaning Show, evenimentul anului pentru industria de curațenie profesionala. Unica expoziție de profil din Romania are loc in Pavilionul C1 din Centrul Expozițional Romexpo, București. Sunt cel puțin 10 motive ...

- CSM Bucuresti, Dunarea Braila si CSM Roman sunt cele trei echipe calificate in turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin pana la aceasta ora. Surprinzator, campioana Romaniei este echipa care a avut cele mai multe probleme in ”sferturi”, fiind serios pusa la incercare de HC Zalau.…

- Moartea a curmat o poveste de dragoste frumoasa. O tânara a ramas fara sprijin dupa ce soțul sau a decedat dupa o lupta cu boala. Din pacate, Bogdan s-a stins la doar 33 de ani, iar acum soția și copilul sau au nevoie de ajutor. "A fost odata Bibanu (Tincu Bogdan-Vasile) care iubea o…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Plecarea este programata luni dimineața la ora 08:00 din parcarea secundara de la Auchan (Calea Aradului), urmand sa ajunga la Deva in jurul orei 12:00. De la Deva se vor indrepta catre Sibiu, cu oprire in prima benzinarie de dupa Talmaciu, ora 14:00, iar la Pitești se va face un scurt popas pentru participarea…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Ion Țiriac, cel mai bogat om din Romania, a fost tot timpul discret cu viața sa personala. Daca fiul cel mare al fostului jucator de tenis, Ion Ion Țiriac, este cunoscut publicului grație aparițiilor sale mondene de odinioara, in special legate de fosta sa soție, Maria Marinescu, și de actuala sa soție,…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat.…

- CSM Bucuresti a reinnoit parteneriatul cu ENGIE pentru sustinerea performantelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Cele doua parti au anuntat colaborarea…

- O manifestatie antiguvernamentala a avut loc, miercuri seara, in Piata Victoriei, protestatarii formand la un moment dat o hora, intr-un gest simbolic de Ziua Unirii Principatelor Romane. Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa aproximativ trei ore, in jurul orei 21.30, cu o hora de Ziua Unirii…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- O noua ședința de judecata în procesul dintre fostul președinte român Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica,…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a anuntat, duminica, intr-o postare, ca va cere ca modul in care Jandameria a gestionat protestele civice sa fie analizat in Comisiile de Aparare din Parlament, la inceputul sesiunii din februarie. „Voi solicita…

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Faimoasa pianista Elizabeth Sombart va sustine miercuri, 24 ianuarie, de la ora 19.00, un recital la Sala Mare a Ateneului Roman. In program vor fi capodopere de Franz Schubert. Legaturile muzicienei cu Romania sunt profunde si puternice. Nascuta la Strasburg, artista este stranepoata marelui savant…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Stere Halep a dezvaluit marea suparare a Simonei: ”Era și ea dezamagita”. Ce a spus despre starea de sanatate a fiicei sale. „Eu i-am spus Simonei ca 95% dintre romani o iubesc. Cei 5% sunt care mai vorbesc contra ei. Acești oameni care vorbesc urat sunt total straini fața de tenisul din Romania. Nu…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care le transmite "respect" clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti pentru a participa la protestul de sambata. "Impreuna schimbam Romania! Ne vedem in piata", a mai scris Mihai Gotiu.

- Narcisa Suciu s-a destainuit in cadrul unui interviu in care a vorbit despre viața sa din Finlanda, dar și despre Romania, de care ii este foarte dor. Narcisa Suciu este stabilita de zece ani in Finlanda, acolo unde este casatorita cu Veikko Miettinen . Familia locuieste in oraselul Outokumpu. Narcisa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA). Aceasta este o idee experimentala, gandita ca o incercare de a revigora scena metal romaneasca, prin identificarea unor posibile noi talente si scoaterea lor „mai in fata”, in cadrul unui eveniment de amploare.…

- Senatorului Vlad Alexandrescu nu i s-a permis accesul intr-un centru de plasament din București pe motiv ca nu are acordul primarului. Parlamentarul USR spune ca a dorit sa vada cum sunt respectate drepturile copiilor. Potrivit unor postari de pe Facebook , senatorul Vlad Alexandrescu a petrecut cateva…

- Matt Hills, un american care a facut fotografii la nunta unor romani in 1981, la biserica Stravropoleus din București, incearca acum sa dea de urma mirilor prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a le da acele poze care nu au ajuns niciodata la ei. El a intrat sa viziteze biserica Stravropoleus…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul din dosarul in care este anchetat medicul Mihai Lucan, susține ca ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, in același dosar. Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog,…

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Cum slabesc vedetele in realitate. "Nu incercati sa fiti ca ele, veti plati un pret greu!" Nutritionistul Mihaela Bilic spune ca vedetele mint cand vine vorba de silueta lor. Iata cum slabesc, in realitate, persoanele care se afla in lumina reflectoarelor. "Când vine vorba de silueta, vedetele…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…

- Astfel, mesajul Majestatii Sale Regele Mihai I catre tara, in decembrie 1989, era urmatorul: „Apelez la Armata Romana sa rastoarne imediat regimul din Romania. Cer tuturor muncitorilor sa declare greva generala in toata tara. Cer reprezentantilor Romaniei din strainatate sa se…

- Mihai Gadea, dincolo de rolul de prezentator și moderator TV pe care il deține in cadrul postului de televiziune Antena 3, are parte de cel mai frumos rol din viața sa, acela de tatic, rol pe care il joaca cu maiestrie de nu mai puțin de 15 ani. Mihai Gadea se poate mandri cu o fetița minunata, o adevarata…