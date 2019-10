Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu va participa la ceremonia de aniversare a 70 de ani de la infiintarea Consiliului Europei. Anuntul a fost facut de Aleksandr Potsey, presedintele delegatiei de la Varsovia, in cadrul unui briefing cu ocazia inaugurarii sesiunii de toamna a APCE la Strasbourg.

- Presedintele francez Emmanuel Macron indeamna tinerii sa manifesteze de asemenea in Polonia pentru ''a-i face sa se miste pe cei'' pe care el nu reuseste ''sa-i faca sa evolueze'' in lupta impotriva schimbarii climatice, transmite luni AFP. ''Trebuie…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, alaturi de Li Keqiang, premierul RP Chineze, 5 Septembrie 2019 (foto: abcnews.go.com) Polonia nu priveste spre RP Chineza ca spre o alternativa in regiunea Europei Centrale si de Sud Est, in ciuda unor potentiale castiguri financiare pe termen scurt, aceasta poate…

- Ministrul apararii, Mariusz Blaszczak, a anunțat vineri ca Polonia și SUA au convenit locul in care vor fi staționate trupele americane suplimentare ce vor fi desfasurate pe teritoriul polonez. Anunțul vine la o zi dupa ce presedintele Donald Tump, conform Reuters , si-a anulat vizita in Polonia programata…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, joi, ca, incepand cu 1 septembrie, Romania si Bulgaria vor fi coordonate de catre Biroul Reprezentantei Regionale a FMI pentru Europa Centrala si de Est, cu sediul central la Varsovia, Polonia, iar Nadeem Ilahi, in prezent seful biroului din Varsovia, va…

- Polonia ar putea sprijini misiunea internationala coordonata de Statele Unite pentru protejarea navelor comerciale in Golful Persic, in contextul tensiunilor cu Iranul, a declarat Jacek Czaputowicz (foto), ministrul de Externe de la Varsovia, potrivit agentiei de stiri DPA . “Un fel de sprijin polonez…

- Marimea disproportionata a reparatiilor platite de Germania, aferente celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru pierderile imense suferite de Polonia in comparatie cu cele platite de Berlin tarilor occidentale reprezinta o discriminare, potrivit ministrului de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite…

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei intentioneaza sa investeasca trei miliarde zloti (793 milioane dolari) in Polonia in urmatorii cinci ani, insa amploarea investitiilor ar putea fi influentata daca firma chineza va avea un rol in dezvoltarea retelelor 5G, a declarat luni…