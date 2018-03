Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța nu are noroc in dragoste! Asta este singura concluzie care se poate trage in urma telenovelelor prin care a trecut celebrul manelist in ultimii ani. Ba chiar mai mult, se pare, artistul are parte doar de despațriri cat se poate de urate.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Veste cumplita pentru Chef Scarlatescu! Favorita lui este gravida și, mai mult, a fost parasita de iubitul ei chiar dupa ce a aflat ca a ramas insarcinata. Mai mult decat atat, veștile despre ea nu se opresc aici...

- Are doar 19 ani, așa ca reușitele si deceptiile in amor se vor tot tine lant, de acum incolo, in viata Calinei Roman, nepoata fostului premier al Romaniei, Petre Roman. Iar acum, pare-se, ea e subiectul celui mai nou cuplu din showbiz. Sau, mai exact, al celui mai nou ”triunghi amoros”...

- Unul dintre cei mai mari indici bursieri americani, Dow Jones, a suferit o lovitura semnificativa, luni dimineața, din cauza unui scandal recent care s-a produs in jurul companiei Facebook. Scaderea resimțita a fost de 220 de puncte, sau 0,9% din valoarea totala a DJIA. Cea mai mare presiune de vanzare…

- Hotel-restaurant SPA ICE RESORT situat pe Calea Lugojului, angajeaza : ospatari,cameriste, si spalator vase . Se ofera salariu atractiv, transport, acces gratuit la spa si o masa pe zi. Informatii 0721869140. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Fostul iubit al Dianei se bucura acum de atentia unei brunete focoase. Și, cum e amorezat pana peste cap de ”piesa” cu pricina, fostul concurent de la ”Temptations Island - Insula Iubirii” vrea sa ii faca tinerei o surpriza de zile mari.

- Nicolae Guța pare sa fie intre ciocan și nicovala cand vine vorba de divorț. Iar asta pentru ca, deși iși dorește din tot sufletul sa se desparta pe cale legala de Cristina, are un mare impediment in fața lui.

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. Ca sa se apere, cei acuzati de liderul PSD, și-au pus telefoanele pe…

- Cel mai ”interesant” scandal din lumea mondena romaneasca a avut loc in urma cu cateva zile și a avut toate ingredientele necesare pentru a deveni unul de pomina. Femei frumoase și infuriate, fotbaliști, barbați duri, injuraturi, bataie, paruiala, mese rasturnate, sticle care zburau in toate parțile…

- Vrea, nu vrea, Laurette, deși maritata, se trezește in tot felul de scandaluri conjugale care mai de care mai dificile. Iar acum, de curand, o serie de zvonuri cat se poate de credibile au ajuns in lumea mondena și, intamplator sau nu, o privesc pe frumoasa care, de-a lungul vremii, a facut furori in…

- Asociația Literata va invita vineri, 9 martie 2018, incepand cu ora 14.00, la Ziua deținuților politici anticomuniști, Ziua Sfinților Mucenici. Post-ul TARGOVIȘTE: 9 martie – eveniment in memoria deținuților politici anticomuniști apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Roxana Dobre ar trebui, teoretic macar, sa treaca prin momente minunate in aceasta perioada. Dar, din pacate, frumoasa partenera de viața a lui Florin Salam are parte de momente delicate din cauza poftelor de graviduța pe care le simte.

- Dorin Cioaba, autointitulatul rege al rromilor, are un fiu la care ține ca la ochii din cap. Motiv pentru care Bogdan Cioaba, moștenitorul tronului, a avut parte de o aniversare de vis alaturi de cei dragi. Și, mai mult decat decat atat, pe langa fiul sau, Dorin Cioaba a sarbatorit-o și pe nora lui,…

- Desi, in general, pune mai mult accent pe originalitate decat alti producatori, ASUS a decis sa „imprumute” din trasaturile noii serii de telefoane Apple fara sa ascunda acest lucru, designul iPhone X stabilind deja un trend urmat si de alti jucatori din industrie. Chiar daca pastreaza modelul texturat…

- Victor Slav trece prin momente cat se poate de delicate. Iar motivele sunt cat se poate de serioase. Astfel, dupa ce el a ajuns pe mainile chirurgilor din cauza unei fracturi pe care a facut-o pe partie, cea mai importanta femeie din viața lui sufera de probleme cat se poate de grave.

- INVITATIE… Episcopul-Martir, Grigorie Leu, va fi comermorat in prima zi de primavara, cand se vor implini 69 de ani, de cand a fost ucis, de comuniștii care voiau sa desființeze Episcopia Hușilor. P.S. Ignatie va oficia, in cursul dimineții de 1 martie, slujba de pomenire, in Catedrala Episcopala,…

- Cristian Borcea pare sa fie din ce in ce mai aproape de a-și relua viața, in libertate. Iar asta pentru ca, peste mai puțin de doua luni, fostul acționar dinamovist are toate șansele sa fie eliberat condiționat. Iar pentru acel moment, pare-se, el i-a facut cateva cereri Alinei vidican, fosta lui soție.

- Relația dintre Roxana Dobre și Florin Salam este, in aceasta perioada, cat se poate de buna intre ei, mai ales ca frumoasa bruneta este insarcinata cu cel de-al treilea copil al lor. Cu toate acestea, cei doi mai au, inca, mici ”frecușuri” cand vine vorba de restul familiei.

- In plin divorț, Nicolae Guța pare sa fi renunțat, definitiv, la tentațiile pe care frumusețile Bucureștiului i le pot oferi. Și, evident, la momentele in care, fermecat de vreo domnișoara cu forme pline, ar incepe sa ii șopteasca, la ureche, vorbe dulci, preferand sa se ”orienteze” spre prima lui iubire.

- Avem informatii exclusive despre evenimentul din viata lui Victoras Micula si aleasa inimii sale, Ozana Puscas. Dupa ce fiul de milonar a anuntat cu surle si trambite pe retelele sociale ca s-a casatorit, Spynews.ro va ofera in exclusivitate informatii noi despre ceremonie.

- Tablourile ilustreaza diverse animale cu chipuri umane, feminine. Brasovenii care vor merge pana in 25 februarie 2018 la Cafeneaua Hof din Piata Sfatului, vor putea admira o colectie de tablouri semnate de Diana Ioana Bobes. Expoziția cuprinde lucrari desenate, simplu, in creion,…

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo este, la ora actuala, cel mai fierbinte subiect din fotbalul autohton, mai ales ca, de-a lungul ultimei perioade, au ieșit la iveala tot felul de discuții pe aceasta tema, implicand nume mari din lumea sportului. Cu toate acestea, pare-se, nu Cristi este cel care…

- Seria concertelor din luna februarie, continua la Filarmonica Brasov. Lucrari scrise de D. Sostakovici si P.I Ceaikovski vor incanta publicul in seara de 9 februarie 2018, cand la pupitrul dirijoral se va afla dirijorul brasovean Cristian Orosanu, iar solista va fi violonista Ioana Cristina…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, aflat la un eveniment in timpul caruia raspundea unor intrebari din public pe diverse teme de actualitate, a cerut fortelor de ordine sa scoata din sala mai multe persoane care nu au dat curs solicitarii sale de a avea un dialog civilizat, in care fiecare sa-si spuna…

- Gabriela Cristea pare sa fie extrem de preocupata de doua lucruri. In primul rand, de fiica ei și a lui Tavi Clonda pe care, cu siguranța, o crește exemplar. Iar pe locul al doilea pare sa fie interesata pana peste poate de Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta care i-a luat locul in emisiune.

- Ieri, multe vedete autohtone au raspuns pozitiv invitației de a testa noua gama de produse BABOR SPA, lansata in centrele Sillhouette. Astfel, Valentina Pelinel, Carmen Bruma, Giulia, Adina Halas, Dana Sota, cantareața Lora, dar și alte vedete autohtone, s-au prezentat la acest eveniment menit sa promoveze…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, blondina cu care s-a iubit aproape 2 ani, a luat din ce in ce mai mult contur. iar acum, pare-se, totul a fost stabilit, cei doi urmand sa iși spuna ”Adio”, la modul oficial, la sfarșitul acestei luni.

- Eveniment deosebit, astazi, la sala de sport a Colegului Național "Nicolae Grigorescu" din municipiul Campina, acolo unde, in cadrul Programului "Campionii Romaniei in școli", oaspete a fost multiplul campion la box Leonard Doroftei.

- La jumatate de an de la trecerea in nefiinta a Denisei Raducu, tatal vedetei resimte din plin lipsa acesteia. Indurerat, parintele regretatei artiste a facut un gest de-a dreptul emotionant in memoria fiicei sale. Oamenii din Ștefanești au ramas fara cuvinte!

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina pare sa se complice din ce in ce mai mult. Iar asta, pare-se, din cauza Cristinei care pare decisa sa ii transforme viața manelistului intr-un adevarat calvar.

- Alina Vidican pare sa fi rezolvat problema care il deranja cel mai mult pe Cristian Borcea. mai exact, ea a decis, de ceva vreme deja, sa respecte, la ”litera”, contractul divorțului dintre ei doi.

- Brașovenii sunt invitați la un show de ce se anunța de neuitat! Cristi Priza și Tibi Neuronu, finaliștii iUmor și Romanii au Talent, alaturi de State Ioana, finalista iUmor vin la Temple Pub, cu cel mai fresh show de Stand Up Comedy ! Spectacolul are loc joi, 18 Ianuarie 2018 la…

- La Brașov, este programat pe 18 Ianuarie 2018, de la ora 18:30, un workshop experiențial pentru slabire utilizand HIPNOZA! Coordonatorul proiectului este Tony Rafaila – psiholog clinician certificat in Gastric Band Hypnotherapy (CMA, IAHT, CPD). Pentru a obține o schimbarea permanenta…

- Laura Dinca este mai decisa ca niciodata sa devina mama. Ba chiar mai mult decat atat, ea este hotarata sa faca acest pas cat mai repede, dorindu-și din tot sufletul sa se bucure, alaturi de Cristi Boureanu, de senzația de a forma, cu adevarat, o familie.

- Muzeul de Etnografie gazduiește expoziția „Memoria fibrelor textile: de la impletitul manual la tricotajul mecanic“. Aici, vizitatorii pot afla si despre impletitul cu bate, o tehnica arhaica de impletit. Potrivit directorului muzeului, Ligia Fulga, este vorba despre doua bete care stau fixe sus si…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Lumea manelelor se pregatește pentru unul dintre evenimentele care, cu siguranța, va fi de pomina pentru cei din acest domeniu. Iar asta pentru ca fiul unuia dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi se pregatește sa faca pasul cel mare.

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun, clasata pe locul doi in seria A din Divizia A, a intalnit astazi pe teren propriu, la Constanta, liderul ierarhiei, Gloria Buzau.Meciul, care a contat pentru etapa a 16 a a campionatului prima din retur si din noul an i a revenit formatiei oaspete, scor 28 20 12…

- Miercuri, 10 ianuarie, de la ora 17, Muzeul „Casa Mureșenilor” și Opera Brașov va așteapta la Recitalul de la ora 5, intitulat „Cantand cu Eminescu”, eveniment dedicat marelui poet național. Printre interpreți, se numara artiștii Operei Brașov, soprana Maria Petcu-Catrina, alaturi de actrița Nora…

- Impacarea dintre Florin Salam și Roxana Dobre nu a fost chiar atat de ușoare precum a parut in fotografiile aparute. iar asta pentru ca, spun sursele noastre, Florin a avut o serie de condiții cat se poate de stricte in aceasta privința.

- Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de scena Denisa Manelista, a murit in luna iulie a anului trecut, la numai 27 de ani, fiind rapusa de o boala cumplita la ficat. Memoria artistei este pastrata vie de milioanele de fani care posteaza mesaje emoționante pe pagina oficiala a artistei,…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Eveniment deosebit și incarcat de emoție pentru 32 de cupluri din Craiova, care azi au sarbatorit 50 de ani de la casatorie. Este vorba despre cuplurile care s-au casatorit in anul 1967 iar cu acest prilej, Primaria Craiova le-au organizat ...

- Grupul de companii Premium Porc organizeaza vineri, 22 decembrie 2017, de la ora 16:00, in Piața Unirii din municipiul Focșani, cea de-a IV-a ediție a ”Zilei Porcului Ignat”. ”Ziua Porcului Ignat” a devenit deja un eveniment cu tradiție in Romania, un eveniment prin care sunt replicate in spatiul public…