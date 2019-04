Familia Dancila, preluata de Servicii!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a scris joi seara pe Facebook ca inca nu s-a luat o decizie privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel si ca inca se lucreaza la o analiza pro si contra. Anuntul acestuia vine in contextul in care premierul roman anunta saptamana trecuta la Washington…

- Alertati de izolarea diplomatica tot mai pregnanta in care axa Tel Aviv – Washington il impinge pe germanofilul asumat Klaus Iohannis, oamenii presedintelui din sistem au conceput o noua ”bomba” prin care sa dinamiteze relatiile excelente pe care actuala putere politica de la Bucuresti le are cu cei…

- Pe 20 martie titram ”Shalom! Dancila e aleasa”, dezvaluind ca la Tel Aviv si la Washington s-a stabilit declansarea unui amplu procedeu de evaluare a premierului Romaniei in vederea intrarii in cursa prezidentiala din partea Partidului Social Democrat. Si iata ca, la doar cateva zeci de ore nu este…

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila a promis duminica la Washington ca tara sa va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transfer fata de care presedintele roman si-a re-exprimat imediat opozitia, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Afirmatia premierului roman a fost facuta in prima zi…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), ca Guvernul Romaniei va lua decizia mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa finalizarea analizei de catre „toti actorii constitutionali si in deplin consens“.…

- Ester Peony will represent Romania at the Eurovision Song Contest 2019, performing "On a Sunday" as the winner of the national selection that took place in Bucharest on Sunday. Opening the national selection show on Sunday evening was the Eurovision 2018 winner, Israeli Netta Barzilai. She…

- Dupa ce se aflase recent ca fusese invitat la un eveniment important ce va avea loc joi, la Washington, Liviu Dragnea a anuntat ca nu va mai merge in Statele Unite. Totul pentru ca, din cate a lasat sa se inteleaga, discutiile despre buget primeaza. “Nu plec in SUA, am primit invitatia, multumesc pentru…