Alexandru Cumpanașu are șapte vile și apartamente, trei terenuri intravilane, iar el și soția au încasat, doar anul trecut, cam din aceleași surse (în mare parte bani publici), o suma totala de peste 1,6 milioane de lei. Declarația de avere depusa la BEC arata și un împrumut mare, de 300.000 de euro, luat de Cumpanașu de la un fost consilier din Ministerul Economiei.

Candidatul la prezidențiale are trei terenuri intravilane, în suprafața totala de peste 600 mp, cumparate dupa 2014. De asemenea are trei case și patru apartamente, cu suprafețe între 78 de metri patrați…