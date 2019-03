Stiri pe aceeasi tema

- Politia neozeelandeza a anuntat luni redeschiderea aeroportului de la Dunedin, inchis cu o zi inainte dupa descoperirea unui colet suspect, intr-un context de supraveghere consolidata, in urma carnagiului la doua moschei la Christchurch, relateaza AFP.”Aeroportul de la Dunedin a fost redeschis…

- Familia lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani inculpat pentru atacurile comise vineri la doua moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch si soldate cu 50 de morti, este consternata de actele sale, a declarat duminica bunica suspectului, transmite AFP, potrivit Agerpres. ''Suntem…

- Aeroportul din orașul Dunedin din Noua Zeelanda a fost inchis, duminica, dupa ce pe pista de aterizare a fost descoperit un colet suspect. Pasagerii au fost evacuați și toate decolarile și aterizarile au fost suspendate, pe masura ce echipele de geniști inspecteaza coletul de pe pista. Incidentul are…

- Politia neo-zeelandeza a decis duminica sa inchida aeroportul din orasul Dunedin din cauza prezentei unui pachet suspect pe pista, transmite Reuters. Politistii s-au deplasat la locul incidentului, iar echipele de genisti analizeaza originea coletului. Incidentul are loc la doua zile…

- Brenton Tarrant, autorul atacurilor din Christchurch, Noua Zeelanda, a comparut vineri in fata instantei, fiind inculpat pentru omucidere.Australianul in varsta de 28 de ani a aparut in boxa acuzatilor cu mainile prinse in catuse si intr-un costum alb de detinut.

- Una sau mai multe persoane au atacat, vineri, doua moschei in Christchurch, cel mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande, ucigand cel puțin 49 de persoane. Cronologia atacului arata in in 15 minute, atacatorul de la moscheea Al Noor a omorat 41 de persoane și a ranit alte cateva zeci. Trei suspecți…

- Un barbat roman, in varsta de 42 de ani, a disparut in Italia. Ștefan Bicu are 42 de ani, iar fata lui, in varsta de doar 18 ani, a fcut un apel disperat pentru a-și gasi parintele. „Nu am mai vorbit cu el din luna iulie, ma doare sufletul”, a spus Melissa, fata lui, celor de la rotalianul.com . El…