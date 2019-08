Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații privind ancheta de la Caracal. Gheorghe Dinca„Preda Marius, a stat o ora de vorba. La cateva minute dupa ce a terminat discuția cu acest polițist, a inceput sa marturiseasca. Dinca era impreuna cu avocatul lui, i-a spus ca e dreptul lui și vrea sa ramana singur…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele gasite de la domiciliul lui Gheorghe Dinca și analizate de INML este al fetei. Ministrul Justiției a anunțat familia.„Din pacate copilul este mort, și acele analize confirma ca cenușa provine de…

- Noi informații-bomba arunca-n aer cazul dispariției copilei Alexandra Maceșanu (15 ani), tanara rapita și violata de Gheorghe Dinca, la Caracal!Chiar daca a trecut o saptamana de cand nepoata lui Alexandru Cumpanașu a fost data disparuta, instituțiile de forța au facut mișcarea mult așteptata…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- O femeie din Caracal a primit pe Facebook un mesaj anonim in care i se spunea ca Alexandra Maceșanu este in viața. Fata este cautata in mai multe case din același cartier in care locuia Gheorghe Dinca. Mesajul spune ca fata este in viața, in podul unei locuințe aflata la trei case distanța de casa lui…

- Politistul Flavian Savescu a decis sa vorbeasca despre problemele sistemului si despre cum este sa fii politist, spunand totodata ca a dezamagit-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal.

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata despre care se crede ca a fost ucisa de Gheorghe Dinca, a anunțat ca anchetatorii au descoperit probe ADN ale nepoatei lui in mașina fostului mecanic auto din Caracal. Alexandru Cumpanașu a declarat pentru Antena 3 ca primele rezultate ale probelor ADN confirma faptul…