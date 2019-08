Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, pune la indoiala „povestea“ anchetatorilor potrivit careia fata de 15 ani a fost arsa in incineratorul artizanal gasit in curtea lui Gheorghe Dinca.

- Unchiul Alexandru Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a anunțat pe Facebook ca va cere și o expertiza internaționala in cazul oaselor gasite de anchetatori in casa criminalului din Caracal. Mesajul lui Cumpanașu vine in condițiile in care IML a confirmat, vineri seara, ca oasele ridicate din casa lui Gheorghe…

- ”Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi". Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba…

- Alexandru Cumpanașu vine cu critici dure la adresa DIICOT. Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca cel mai important e sa se afle ce se afla in telefonul lui Gheorghe Dinca, iar analizele INML facute publice pe surse ar fi trebuit transmise prima data familiei.

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a reactionat dur, dupa aparitia in presa a stenogramelor audio cu apelurile la 112 date de Alexandra, victima criminalului Gheorghe Dinca, din Caracal. Parlamentarul spune ca este vorba despre "cazuri", nu despre un caz. "Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice…

- Liderul opozitiei sudaneze, Sadiq al-Mahdi, a reclamat vineri o ancheta internationala vizand represiunea violenta la inceputul lui iunie a unei tabere a manifestantilor la Khartoum, dupa respingerea de catre militarii la putere a unei astfel de investigatii, relateaza AFP potrivit

- Urmarile grave ale accidentului petrecut marți dupa-amiaza, pe DN 2, in zona localitații Oniceni, in urma caruia șoferul unui tir și-a pierdut viața, iar alți doi șoferi au primit ingrijiri medicale, i-a determinat pe polițiștii care ancheteaza cazul sa ceara efectuarea unei expertize tehnice auto,…