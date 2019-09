Famila care a crescut-o pe Sorina, mișcare explozivă în instanță! Avocat: 'Suntem pe un drum bun' Familia Șaramat, cei care au crescut-o pe Sorina pana cand a fost adoptata, s-a prezentat, luni, la Tribunalul București, pentru a cere anularea adopției și suspendarea efectelor procedurii, subliniind ca documentele pe care le vor prezenta instanței vor fi admise și fetița se va intoarce in țara. „Astazi (luni, n.r.) au fost doua termene de judecata - cele doua dosare - anulare adopție și suspendare efecte adopție. Astazi am facut un pas inainte. S-au contestat cele doua dosare, cel care era la Craiova, ce privea anularea adopției cu dosarul din București. Au ramas sa se judece dosarele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus o solicitare in calitate de intervenient, prin care cere anularea alegerii Vioricai Dancila in functia de presedinte al partidului, dar si a lui Mihai Fifor in functia de secretar general. Cererea a fost depusa de avocata lui Liviu Dragnea, dupa Congresul PSD. Solicitarea…

- Familia adoptiva a ridicat, vineri, pașaportul Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama, de la Serviciul de Pașapoarte Dolj, a declarat, pentru Mediafax, avocata familiei. Judecatoria Slatina a decis ca Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama, poate pleca din țara, impreuna cu parinții…

- Avocatul familiei Șaramat, cea care a crescut-o pe Sorina, a depus, joi, la Tribunalul București, o cerere pentru constatarea nulitații adopției fetiței de 8 ani Baia de Arama.Ioana Constantin, avocatul familiei Șaramat, a decalarat ca documentele depuse vor arata ca adopția nu a fost facuta…

- Sorinei, fetița din Mehedinți, ramane alaturi de familie de romani stabiliți in Statele Unite ale Americii care a adoptat-o. Magistrații Curții de Apel Craiova au respins definitiv cererea procurorului general Bogdan Licu de anulare a adopției fetiței. Copilul poate pleca in America cu familia adoptiva.…

- Cateva zeci de persoane proteaza din nou, luni, Drobeta Turnu Severin, cerand anularea adopției Sorinei, fetița de 8 ani luata cu mascați din casa in care a crescut. Oamenii cer premierului demiterea autoritaților din Mehedinți, pe care le acuza ca nu s-au interesat de caz.Oamenii s-au adunat…

- Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de...

- Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de catre o familie de romani care locuieste in SUA. Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori…

- Un nou protest in Baia de Arama, satul din care a fost preluata spre adoptie Sorina, fetita de 8 ani. Localnicii cer autoritatilor sa o readuca pe Sorina la familia care a avut-o in plasament.