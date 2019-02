Falsul medic, prins intr-un tren la vama Curtici Miercuri s-a aflat ca tanarul italian acuzat ca ar fi pretins ca e medic – chirurg- si ar fi profesat in Romania avand doar 8 clase a fost gasit intr-un tren care plecase din Capitala. Politia de Frontiera a anuntat acest lucru, fara, insa, sa confirme identitatea persoanei – despre care s-a aflat pe surse […] Falsul medic, prins intr-un tren la vama Curtici is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic și a facut mai multe operații in Romania, a fost arestat in aceasta dimineața, la frontiera Curtici, in urma dezvaluirilor investigației Libertatea. Matteo Politi, care s-a dat drept doctorul Matthew Mode, a fost prins miercuri intr-un tren…

- Matteo Politi, falsul medic care a operat in mai multe clinici din tara desi absolvise doar opt clase, a fost retinut, miercuri dimineata, in Vama Curtici, in timp ce incerca sa fuga din Romania intr-un tren Inter Regio cu destinatia Budapesta.

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, in timp ce incerca sa fuga din tara.

- O situatie greu de imaginat – relatata in presa – a ajuns in atentia opiniei publice din Romania, inclusiv a autoritatilor. Dupa ce s-a aflat, dintr-un cotidian central, ca un presupus fals medic italian ar fi profesat in Romania, ministrul Sanatatii a avut o prima reactie. “Am aflat astazi dimineata…

